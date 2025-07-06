عاجل: تنسيق تمريض سوهاج 2025.. كل التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - بعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024-2025، والإعلان عن تنسيق القبول بمدارس الثانوية العامة والفنية بمختلف أنواعها، ازداد البحث من قِبل الطلاب عن تنسيق تمريض سوهاج 2025.

تنسيق تمريض سوهاج 2025

تنسيق تمريض سوهاج 2025

ويعتبر معرفة تنسيق تمريض سوهاج 2025، من الأمور المهمة، كونه يحدد إمكانية التحاق الطالب بالمدارس الفنية المختلفة بالمحافظة، وما إذا كان مؤهلاً للتقديم أم لا، إذ يحدد التنسيق الحد الأدنى للدرجات المطلوبة للالتحاق.

تنسيق تمريض بعد الإعدادية 2025 سوهاج

وبالنسبة لتنسيق تمريض بعد الإعدادية 2025 سوهاج، أعلنت وزارة الصحة والسكان، فتح باب التقديم للالتحاق بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسي 2025-2026، على مستوى المحافظات.

وأشار رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، إلى أنه سيتم قبول الطلاب وفقًا لأعلى المجاميع، على أن يتم الإعلان عن الحد الأدنى للقبول بعد انتهاء التنسيق، لافتًا أن التقييم يشمل اختبارات القدرات والمهارات الشخصية، فضلًا عن المظهر العام، وسيتم على مستوى كل مركز إداري، لضمان توزيع عادل للكوادر التمريضية.

شروط التقديم في التمريض بعد الإعدادية 2025

ومن جانبه أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، شروط التقديم في التمريض بعد الإعدادية 2025، وهي كالآتي:

أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية) أو ما يعادلها في عام التقدم نفسه.

ألا يقل عمر المتقدم عن الحد الأدنى المقرر.

أن يكون الطالب مصري الجنسية.

أن يكون الطالب حسن السير والسلوك.

أن يكون الطالب من أبناء المحافظة التي حصل منها على الشهادة.

اجتياز اختبارات القدرات في: “اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، والحاسب الآلي”، بنسبة نجاح لا تقل عن 70%.

اجتياز الكشف الطبي في: “باطنة، عيون، وفحص مخدرات”، والكشف على الهيئة.

تقديم تعهد بالتفرغ الكامل للدراسة.

موعد التقديم في التمريض بعد الإعدادية 2025

وتحدد موعد التقديم في التمريض بعد الإعدادية 2025، خلال الفترة من يوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025، في إطار سعي الوزارة لتأهيل كوادر تمريضية متميزة، قادرة على دعم المنظومة الصحية بمختلف محافظات مصر، حسبما أفاد البيان الصادر.

الأوراق المطلوبة للتقديم في التمريض 2025

وفيما يخص الأوراق المطلوبة للتقديم في التمريض 2025، أوضحتها مدير عام شؤون المعاهد الفنية الصحية، الدكتورة مي جلال العسال، على النحو التالي:

شهادة الإعدادية الأصلية.

شهادة الميلاد الأصلية.

عدد 6 صور شخصية حديثة.

صورة ضوئية من بطاقة ولي الأمر.

التعهدات المطلوبة.

وحذرت من أن تقديم أي مستندات غير صحيحة يؤدي إلى إلغاء القبول واتخاذ الإجراءات القانونية، داعية الراغبين في التقديم لمتابعة الموقع الرسمي لوزارة الصحة أو مراجعة الإدارات الصحية بالمحافظات، للحصول على المزيد من التفاصيل.