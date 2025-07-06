عاجل: عدد العروض المقدمة للتعاقد مع غونزالو غارسيا

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أفاد برنامج التشيرينغيتو بأن عدد العروض المقدمة للتعاقد مع غونزالو غارسيا لاعب ريال مدريد الشاب هذا الصيف وصلت الى 10 عروض .

ريال مدريد حتى الآن لم يحسم مستقبل غونزالو غارسيا ، ولكن بعد الانتهاء من بطولة كأس العالم للاندية سيجتمع اللاعب مع ادارة النادي لحسم قرار النهائي بشأن مستقبله سواء بالبقاء أو الرحيل للبحث عن فرصة أفضل للعب ومواصلة التطور.

القيمة السوقية لـ غونزالو تشهد ارتفاعا كبيرا نظير تألقه الكبير في بطولة مونديال الاندية .

غارسيا بدأ البطولة بقيمة سوقية تقدر بحوالي 5 ملايين يورو لكن بعد ادائه المميز ارتفعت قيمته الى 8 ملايين يورو مع توقعات لأن تصل الى 20 مليون يورو حال تتويج الفريق الابيض باللقب.