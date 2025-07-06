عاجل: غولر يردد كلمات الونسو – هاي كورة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- تفاجأ البعض بكلمات اردا غولر لاعب ريال مدريد عبر حسابه الرسمي على انستغرام عقب الفوز على بروسيا دورتموند امس السبت، في ربع نهائي مونديال الاندية.

غولر قال : “نريد ان نمنح جماهيرنا فريقا يفخرون بمشاهدته “.

وهي نفس الكلمات التي قالها تشابي الونسو في مؤتمر تقديمه مدربا جديدا للفريق الابيض حيث قال:

“نريد أن نشعر المشجعون بالفخر وأن يشهدونا على التلفاز ويقولوا : هذا هو ريال مدريد”.

غولر ردد كلمات ألونسو ولكنه أشعر الجميع بأنها ليست كلمات فقط بل هي واقع يسعى لتحقيقه بأمر من مدربه تشابي الونسو ، وهو ما يؤكد أن الفريق الحالي للريال سيكون فريقا لا يقهر هدفه الاول هو استعادة عرش أوروبا.