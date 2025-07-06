عاجل: خبير: أمطار الصيف بالقاهرة نتيجة تطرف مناخي نادر

عدن - ياسمين عبد العظيم - قال أستاذ الدراسات البيئية الدكتور عبدالمسيح سمعان، إن الأمطار الغزيرة التي شهدتها القاهرة في عز الصيف نتجت عن ظروف مناخية استثنائية نادرة الحدوث في هذا التوقيت.

وأوضح سمعان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج “الساعة 6” على قناة “الحياة”، أن ارتفاع درجات الحرارة إلى 38 درجة مئوية مع رطوبة عالية وصلت إلى 70%، تزامن مع وصول منخفض جوي بارد من الشمال، مما أدى إلى تكوّن سحب ركامية كثيفة تسببت في هطول أمطار غزيرة بشكل مفاجئ، أدت إلى انعدام الرؤية لفترة وجيزة.

وأشار إلى أن هذه الظاهرة، التي لم تستمر أكثر من عشر دقائق قبل أن تعود الشمس للسطوع، تعكس حالة من “التطرف المناخي” التي باتت تؤثر على العالم بأسره.

تطرف مناخي حاد

وأضاف سمعان أن الفصول المناخية لم تعد محددة كما كانت سابقًا، حيث أصبحت التقلبات الجوية أكثر حدة بسبب التغير المناخي، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة لا تقتصر على مصر فقط، بل تمتد إلى العديد من دول العالم.

وأكد أن ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية منذ عام 1860، وارتفاع حرارة البحر المتوسط بمقدار 2.3 درجة، يُفاقم من هذه الاضطرابات، مما يؤدي إلى ظواهر مثل ارتفاع أمواج البحر بشكل غير طبيعي.

ولفت إلى أن الاحتباس الحراري يُعد السبب الرئيسي وراء هذه التغيرات، موضحًا أن ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي من 280 إلى 420 جزءًا في المليون، نتيجة التصنيع وقطع الغابات، يؤدي إلى احتباس الحرارة ومنع انعكاس الأشعة الشمسية، وبالتالي رفع حرارة الكوكب.

واختتم الدكتور سمعان تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الزيادة بنسبة 50% في غازات الاحتباس الحراري تُعد سببًا مباشرًا للتقلبات المناخية الحادة، مشددًا على ضرورة رفع مستوى الوعي العالمي لمواجهة تداعيات تغير المناخ، الذي يعيد تشكيل الأنماط الجوية بطرق غير مسبوقة.