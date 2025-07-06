عاجل: حدث في الزمالك.. مدرب يدعي قرب موته بالسرطان لأجل الفوز (فيديو)

شكرا لاهتمامكم بخبر حدث في الزمالك.. مدرب يدعي قرب موته بالسرطان لأجل الفوز (فيديو) والان مع التفاصيل



خدع أحد مدربي فريق الزمالك المصري لاعبيه بإيهامهم باقتراب موته من أجل تحفيزهم لتحقيق الفوز.

ويتعلق الأمر بالمدير الفني الصربي ميلوتين سريدوفيتش “ميتشو”، الذي تولى قيادة الزمالك لأشهر قليلة مع نهاية عام 2019.

وكشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك سابقا، أسباب رحيل ميتشو عن القلعة البيضاء، وحقيقة مرضه خلال توليه الإدارة الفنية للفريق.

وقال أمير مرتضى في “بودكاست” عبر الإنترنت مع الإعلامي عبد الرحمن مجدي: “ميتشو خلال مباراة الزمالك خارج الأرض أمام مازيمبي الكونغولي التي خسرها الفريق بنتيجة 0-3، أبلغ اللاعبين في المحاضرة قبل المباراة بأنه مريض بالسرطان وقريب من الموت، لكن اتضح أن ذلك غير صحيح”.

وأضاف: “للأسف كنت غائبا عن بعثة الزمالك وقتها، ووجدت لاعبي الفريق ينشرون رسائل دعم له، ولم أكن أعرف سبب ذلك، واتصلت بأحد اللاعبين فوجدته يبكي ويقول لي إن ميتشو مريض”.

وتابع: “تواصلت مع ميتشو للاطمئنان عليه، لكنه قال لي إنه ادعى ذلك الأمر من أجل تحفيز اللاعبين لتحقيق الفوز، فقلت له إن هذا غير موجود في مصر ولا يجوز أن يحدث، لقد كذبت على اللاعبين وفقدت ثقتهم في غرفة الملابس”.

وأنهى أمير مرتضى قائلا: “وقتها قررنا توجيه الشكر لميتشو بعد المباراة، وبسبب ذلك رحل من الكونغو إلى بلده ولم يخض أي مران بعد ذلك، لأن هناك لاعبين لم يتقبلوا تصرفه”.

يذكر أن ميتشو قاد الزمالك في فترة استمرت 137 يوما فقط، وفاز مع الفريق بلقب كأس مصر.

اتفرج تصريحات أمير مرتضى عن رحيل ميتشو

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