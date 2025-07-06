عاجل: أبل تُطلق أداة فلترة ذكية ضمن تطبيق الرسائل في iOS 26

شكرا لاهتمامكم بخبر أبل تُطلق أداة فلترة ذكية ضمن تطبيق الرسائل في iOS 26 والان مع التفاصيل



طرحت شركة «أبل» ميزة قوية ضمن نظام iOS 26 تسمح بتصفية الرسائل النصية، بهدف الحد من الرسائل المزعجة والبريد الاحتيالي الذي بات مصدر إزعاج دائم للكثيرين، في خطوة جديدة تعكس الاهتمام المتزايد بحماية خصوصية المستخدمين وتجربتهم.

وبحسب تقرير نشره موقع PhoneArena التقني، فإن مستخدمي iOS 26 سيتمكنون من تفعيل هذه الميزة الجديدة عبر تطبيق الرسائل “iMessage”، من خلال النقر على الزر الأزرق الموجود في الزاوية العلوية اليمنى، ثم اختيار خيار “إدارة التصفية”، الذي يفتح بدوره قائمة خاصة بالتحكم في الرسائل الواردة.

كيف تعمل الميزة الجديدة؟

من داخل قائمة إدارة التصفية، يُنصح بتفعيل كل من:

– فحص المُرسلين غير المعروفين

– تصفية الرسائل المزعجة

ويؤدي تفعيل خيار “حجب المرسلين المجهولين” إلى منع ظهور إشعارات الرسائل القادمة من أرقام غير محفوظة لديك، ويتم نقل هذه الرسائل تلقائيًا إلى مجلد خاص يُدعى “المرسلين المجهولين”.

أما خيار “تصفية البريد العشوائي”، فيعمل على إخفاء إشعارات الرسائل التي يُشتبه في كونها دعائية أو احتيالية، ويتم تحويلها إلى قائمة “البريد العشوائي” بعيدًا عن واجهة المحادثات الرئيسية.

أين تذهب هذه الرسائل؟ وهل يمكن الوصول إليها؟

رغم اختفاء الإشعارات وعدم عرض تلك الرسائل في الصفحة الرئيسية للمحادثات، إلا أن الوصول إليها يظل ممكنًا في أي وقت، من خلال:

1. فتح تطبيق الرسائل.

2. النقر مجددًا على الزر الأزرق في أعلى الزاوية اليمنى.

3. اختيار قائمة “المرسلين المجهولين” لمراجعة الرسائل التي تم إخفاؤها.

4. أو اختيار “البريد العشوائي” لرؤية الرسائل المصنفة كبريد مزعج.

ويوفر النظام أربعة تصنيفات رئيسية تُعرض بشكل فردي داخل التطبيق وتتضمن: الرسائل العادية، والمرسلون المجهولون، والرسائل المزعجة (Spam)، والرسائل المحذوفة مؤخرًا.

متى تتوفر هذه الميزة؟

الميزة الجديدة ستكون متاحة رسميًا لجميع المستخدمين مع الإطلاق النهائي لنظام iOS 26 في سبتمبر/أيلول المقبل. ومع ذلك، يمكن للمطورين والمشتركين في البرنامج التجريبي للنظام الجديد الاستفادة منها حاليًا.

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