عاجل: طلب خاص من ديمبلي قبل مواجهة ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- ضرب باريس سان جيرمان موعدا مع ريال مدريد في نصف نهائي مونديال الاندية يوم الاربعاء المقبل الموافق 9 يوليو.

حسب صحيفة لو بارزيان الفرنسية عثمان ديمبلي طلب من لويس انريكي أن يشركه اساسيا ضد ريال مدريد يوم الاربعاء.

عثمان ديمبلي شارك بديلا في مباراة بايرن ميونخ وانتر ميامي في البطولة بقرار من المدرب لويس انريكي الذي كان حريصا في التعامل مع لاعبه الفرنسي بعد عودته من الاصابة .

ولكن اللاعب يرى أنه اصبح جاهزا 100% للبدء ضد ريال مدريد لمساعدة فريقه في واحدة من اهم مباريات الموسم.