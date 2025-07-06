عاجل: الاتفاق تم.. ياسين مرعي اختار الأهلي ورفض الزمالك (خاص)

عدن - ياسمين عبد العظيم - حسم النادي الأهلي اتفاقه مع ياسين مرعي، مدافع فريق فاركو، تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة شهدت منافسة من جانب نادي الزمالك.

وكشفت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ”تليجراف مصر” أن ياسين مرعي أبدى رغبته الواضحة في ارتداء القميص الأحمر، رافضًا العرض المقدم من الزمالك، رغم الجدية التي أظهرها مسؤولو القلعة البيضاء في المفاوضات.

الأهلي حسم الصفقة

وأكد المصدر أن الاتفاق مع الأهلي بات شبه مكتمل، ويتبقى فقط بعض الرتوش النهائية قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ويُعد ياسين مرعي أحد أبرز المدافعين الصاعدين في الدوري المصري، ولفت الأنظار بأدائه المميز مع فاركو خلال الموسم الماضي، ما دفع عدة أندية للتنافس على ضمه، إلا أن رغبة اللاعب حسمت الأمور لصالح الأهلي.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب للكشف الطبي خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم تقديمه رسميًا ضمن صفقات الأهلي للموسم الجديد.

لاعبون ارتبط اسمهم بالأهلي في الميركاتو الصيفي

أسد الحملاوي

المهاجم الشاب أسد الحملاوي يدخل بقوة ضمن حسابات الأهلي، بعد أن أبدى رغبته الشخصية في ارتداء القميص الأحمر، رغم تلقيه عرضًا رسميًا من نادي يونيفيرسيتاتيا كرايوفا الروماني

ويتميز الحملاوي بسرعته وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، ويُعد من المواهب الصاعدة في الكرة البولندية.

مصطفى محمد

النجم المصري مصطفى محمد، يعيش فترة توتر واضحة مع ناديه الفرنسي نانت، وسط تكهنات برحيله هذا الصيف، وتشير تقارير إلى وجود رغبة متبادلة بينه وبين إدارة الأهلي لضمه، ما يجعل الصفقة قابلة للتحقق.

ويُعد مصطفى خيارًا مثاليًا كونه لاعبًا محليًا، وقادرًا على تقديم إضافة هجومية فورية، لما يملكه من خبرة أوروبية وشخصية هجومية قوية.

يوسف ساليتش

المهاجم الفلسطيني الشاب يوسف ساليتش، برز بشكل لافت منذ انضمامه إلى كارديف سيتي في يناير 2025، حيث سجل 10 أهداف في 23 مباراة بالدوري الإنجليزي الدرجة الأولى.

ورغم إمكانياته الكبيرة، إلا أن عدم حمله لجواز سفر فلسطيني يمثل عائقًا إداريًا، إذ لا يمكن قيده كلاعب محلي في ظل اكتمال عدد الأجانب في قائمة الأهلي.