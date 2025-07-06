عاجل: محافظ القليوبية يعتمد تنسيق الدبلومات الفنية 2025-2026

عدن - ياسمين عبد العظيم - اعتمد محافظ القليوبية المهندس أيمن عطية، تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بمدارس المحافظة للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية.

ووفق بيان للمحافظة، فقد تحدد الحد الأدنى للقبول بـ220 درجة، كما تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات المسائية 205 درجات.

تنسيق الدبلومات الفنية 2025

ومن المقرر فتح باب تلقي طلبات الالتحاق بكافة المدارس عقب الحصول على استمارة النجاح من المدارس.

مدارس الدبلومات الفنية

من جانبه قال مصطفى عبده، وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، إن موعد تقديم الطلبات لتنسيق الدبلومات الفنية 2025 بمدارس التعليم الفني بمحافظة القليوبية، سيكون اعتبارًا من اليوم، وحتى نهاية الشهر الجاري للحاصلين على شهادة إتمام مرحلة التعليم الإعدادية العامة والمهنية دور أول 2025 من مدارس القليوبية فقط.

وأوضح وكيل الوزارة أن تنسيق مدارس الدبلومات الفنية 2025 والتعليم الفني بمختلف النوعيات يأتي على النحو التالي:

تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام 2025-2026

وأوضح مدير تعليم القليوبية، أن القبول يتم وفقًا لمحل إقامة الطالب داخل نطاق الإدارة التعليمية، مع الالتزام الكامل بالقواعد المنظمة لقبول الطلاب، وعدم السماح بالتحويلات من خارج المحافظة، حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص.

ومن المقرر أن يتم فتح باب التقديم خلال الأيام المقبلة، على أن تعلن الإدارات التعليمية تفاصيل وآلية التقديم وأماكن تلقي الملفات في كل إدارة.