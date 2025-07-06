عاجل: ديمبيلي يعلق على فرص التتويج بالكرة الذهبية

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أبدى النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي سعادته بالموسم التاريخي الذي يقدمه مع باريس سان جيرمان، مؤكدًا أنه الأفضل في مسيرته، بعدما ساهم في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا وبلوغ نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وفي حديثه للقناة الرسمية للنادي، قال ديمبيلي: “الإحصائيات تؤكد أن هذا أفضل موسم لي. الفوز بدوري الأبطال والجوائز الفردية أمر مميز، لكننا نطمح للمزيد”.

وعن ترشحه للكرة الذهبية، أوضح: “أن يتم اختياري كأفضل لاعب في دوري الأبطال أمر استثنائي، لأن أفضل اللاعبين يتنافسون هناك. مجرد وجود اسمي بين المرشحين للكرة الذهبية شرف كبير”.