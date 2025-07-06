عاجل: توقعات تنسيق الكليات 2025 علمي علوم حكومي.. مؤشرات مهمة

عدن - ياسمين عبد العظيم - أيام وينتهي طلاب الصف الثالث الثانوي بالشعب الثلاث (العلمية علوم ورياضيات والأدبية)، من ماراثون امتحانات الثانوية العامة، لذا يحرص الكثيرون على معرفة توقعات تنسيق الكليات 2025 علمي علوم حكومي.

وينتهي طلاب الثانوية العامة (النظام الجديد)، من امتحانات الدور الأول “مايو” 2025، يوم الخميس المقبل، بأداء امتحانات: “الأحياء، الرياضيات التطبيقية، والإحصاء”، لمختلف الشعب الثلاث.

توقعات تنسيق الكليات 2025 علمي علوم حكومي

توقعات تنسيق الكليات 2025 علمي علوم حكومي

وتعتبر معرفة توقعات تنسيق الكليات 2025 علمي علوم حكومي، من الأمور المهمة سواء للطلاب أو أولياء الأمور، إذ تقدم رؤية واضحة حول الكليات والمعاهد المتاحة لكل طالب وفقًا للمجموع الحاصل عليه، مما يساعدهم على اختيار الكلية المناسبة والتخطيط للالتحاق بها.

مؤشرات تنسيق الكليات 2025 علمي علوم حكومي

وبالنسبة لمؤشرات تنسيق الكليات 2025 علمي علوم حكومي، فتعتمد على عوامل عدة، من بينها نسب نجاح طلاب الصف الثالث الثانوي بجميع محافظات الجمهورية، إضافة إلى الطاقة الاستيعابية للجامعات والمعاهد في مختلف المحافظات.

ومن المتوقع الإعلان عن تنسيق الكليات للعام الدراسي 2025-2026، للشعب الثلاث، في شهر أغسطس المقبل، أي بعد الانتهاء من أداء امتحانات الثانوية العامة، وظهور النتائج.

وتقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإعلان عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة “الدور الأول” 2025، وبعدها تعلن عن المرحلة الثانية، ثم المرحلة الثالثة بعد الانتهاء من امتحانات الدور الثاني ورصد الدرجات.

تنسيق الكليات 2024 علمي علوم بالنسبة المئوية حكومي

وتحدد تنسيق الكليات 2024 علمي علوم بالنسبة المئوية حكومي، عند 371 درجة فأكثر أي بنسبة 90.48% فأكثر، حيث بلغ عدد الطلاب نحو 23850 طالبًا وطالبة.

بينما جاء الحد الأدنى للقبول بالشعبة الهندسية عند 357 درجة فأكثر أي بنسبة 87.07% فأكثر، حيث بلغ عدد الطلاب نحو 15355 طالبًا وطالبة، وللشعبة الأدبية جاء عند 280 درجة فأكثر أي بنسبة 68.29% فأكثر، بعدد طلاب بلغ 73995 طالبًا وطالبة.

تنسيق الكليات 2024 علمي علوم بالنسبة المئوية حكومي

بينما جاءت الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الثانية على النحو التالي:

الحد اﻷدنى للشعب العلمية: 265 درجة فأكثر أي بنسبة 64.63%، بإجمالي عدد طلاب 286088.

الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 230 درجة فأكثر أي بنسبة 56.09%، بعدد طلاب 66969، بإجمالي عدد طلاب 353057.

ما هي كليات المرحلة الأولى علمي علوم 2024؟

ونستعرض كليات المرحلة الأولى علمي علوم 2024؟ في السطور التالية:

طب المنصورة: 390 درجة.

هندسة بترول وتعدين السويس: 390 درجة.

طب دمياط: 389 درجة.

طب الزقازيق: 389 درجة.

طب فاقوس: 388 درجة.

طب سوهاج: 388 درجة.

طب الإسكندرية: 388 درجة.

طب القاهرة: 387 درجة.

طب طنطا: 387 درجة.

طب كفر الشيخ: 386.5 درجة.

طب بور سعيد: 385.5 درجة.

طب بنها: 385.5 درجة.

طب المنوفية بشبين الكوم: 385 درجة.

طب أسنان المنصورة: 385 درجة.

طب عين شمس: 385 درجة.

طب قناة السويس بالإسماعيلية: 384.5 درجة.

طب حلوان: 384.5 درجة.

طب أسيوط: 384 درجة.

طب الفيوم: 383.5 درجة.

ويُمكن الاطلاع على الحد الأدنى لكليات المرحلة الأولى علمي علوم 2024، عبر الرابط التالي، اضغط هنــــــــــــا.