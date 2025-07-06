عاجل: خبير طرق: “الإقليمي” آمن هندسيًا وحوادثه ناتجة عن العنصر البشري

عدن - ياسمين عبد العظيم - قال الدكتور حسن مهدي، أستاذ هندسة الطرق والنقل بجامعة عين شمس، إن الطريق الدائري الإقليمي يتمتع بمواصفات هندسية آمنة ومطابقة للمعايير الدولية، مؤكدًا أن الأعمال الإنشائية الجارية حاليًا تهدف إلى صيانة جسمية لأجزاء محددة تضررت بسبب الحمولات الزائدة.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج “الساعة 6” على قناة “الحياة”، أضاف مهدي أن هذه الأضرار ناتجة عن طبيعة التربة الطينية في بعض المناطق التي تتعرض لهبوط طبيعي، مما استدعى استخدام الرصف الخرساني كبديل لتحمل الضغط وزيادة كفاءة الطريق.

وتابع مهدي، أن الحوادث المرورية، سواء على الطريق الإقليمي أو غيره من الطرق المصرية، تعود بنسبة 64% إلى العنصر البشري، بما يشمل سلوكيات السائقين ومستخدمي الطريق، وليس إلى عيوب في تصميم الطريق نفسه.

وأشار إلى أن التحويلات المرورية المؤقتة، التي تُنفذ أثناء أعمال الصيانة، تتطلب التزامًا أكبر من السائقين بالسرعات المحددة والإرشادات.

جولة تفقدية

وأكد أن جولة تفقدية برئاسة نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، الفريق مهندس كامل الوزير، وبحضور الجهات المعنية والاستشاريين، أوصت بإغلاق مؤقت لاتجاه الطريق من الإسكندرية الصحراوي إلى السويس لمدة أسبوع، بدءًا من فجر 8 يوليو 2025، لتعزيز وسائل الأمان المروري.

وأكد مهدي، أن هذا الإغلاق يهدف إلى رفع كفاءة التحويلات المرورية من خلال زيادة اللافتات التحذيرية والإرشادية وتدعيم وسائل السلامة، مع دراسة دقيقة للبدائل المرورية التي ستُعلن للمواطنين قبل 48 ساعة من التنفيذ.

وأضاف أن الحمولات الزائدة تشكل تحديًا كبيرًا، لكن منعها بشكل كامل قد يسبب مشكلات لوجستية، مشيرًا إلى توجيهات الرئيس بإضافة 1000 مقطورة لأسطول النقل البري ونقل 30 مليون طن عبر السكة الحديد لتخفيف الضغط.

وشدد على أن الطرق بما فيها الإقليمي، في حالة جيدة، وأن الصيانة الجارية تهدف إلى مواجهة ظروف استثنائية، داعيًا إلى تشديد الرقابة وزيادة الغرامات لضمان السلامة.