عاجل: في البرازيل.. أنشيلوتي الصغير على أعتاب أول تجربة تدريبية

شكرا لاهتمامكم بخبر في البرازيل.. أنشيلوتي الصغير على أعتاب أول تجربة تدريبية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - أصبح ديفيد أنشيلوتي، نجل المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي، على أعتاب خوض أول تجربة تدريبية في مسيرته.

وكان ديفيد أنشيلوتي انتقل مع والده لقيادة المنتخب البرازيلي، حيث لا يزال يعمل كمساعد له مع “السيليساو”، بعد الفترة التي قضاها الثنائي معا على رأس الجهاز الفني لفريق ريال مدريد.

وكشفت تقارير صحفية أن أنشيلوتي الصغير دخل في مفاوضات لتولي منصب المدير الفني لفريق بوتافوغو البرازيلي.

وحسب شبكة “غلوبو سبورت” البرازيلي، فإن بوتافوغو، الذي يسعى لتعيين مدرب جديد خلفًا للمدرب المقال ريناتو بايفا، أجرى مشاورات مع ديفيدي أنشيلوتي لتولي قيادة الفريق.

ورغم أن ديفيد لا يمتلك خبرة سابقة كمدرب أول، فإنه يفكر بجدية في بدء مسيرته التدريبية المستقلة خلال الموسم المقبل 2025-2026، وقد تكون فرصة قيادة بوتافوغو مناسبة لانطلاقته كمدير فني لأول مرة.

ومع ذلك، لم يتقدم نادي بوتافوغو حتى الآن بطلب رسمي إلى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بخصوص التفاوض مع ديفيد، لكن إدارة النادي برئاسة رجل الأعمال الأمريكي جون تكستور تأمل في إقناعه.

يُذكر أن أنشيلوتي الصغير سبق أن ارتبط اسمه بأندية غلاسكو رينجرز الاسكتلندي وكومو الإيطالي وديبورتيفو لاكورونيا الإسباني، لكن دون أن تكلل أي من تلك المفاوضات بالنجاح.

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