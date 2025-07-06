عاجل: اللجنة الهندسية: الحمولات الزائدة سبب التدهور طريق الدائري الإقليمي

عدن - ياسمين عبد العظيم - انتهت اللجنة الهندسية الموصى بتفقد ودراسة حالة الطريق الإقليمي، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت.

وقد أوصت اللجنة بغلق الطريق لمدة أسبوع، وانتهت اللجنة إلى تقرير بحالة الطريق بالتفصيل.

نتائج تقرير اللجنة الهندسية

جاءت نتائج تقرير اللجنة الهندسية كالتالي:

أكد التقرير المُعد من استشاريي الطرق بجامعات القاهرة وعين شمس والزقازيق على سلامة تصميم وتنفيذ الطريق الدائري الإقليمي، وعدم وجود أي نقاط ضعف في التصميم أو التنفيذ تؤدي إلى وقوع حوادث.

الحمولات الزائدة للنقل الثقيل هي سبب تدهور حالة الطريق.

غلق كلي مؤقت لتركيب رادارات ثابتة وتأمين الطريق بالكامل في الاتجاه القادم من تقاطع الإقليمي مع الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطع الإقليمي مع طريق السويس الصحراوي، لمدة أسبوع بدءًا من الساعة السادسة صباحًا يوم الثلاثاء الموافق 8/7/2025، وذلك لتدعيم وتحسين ورفع كفاءة وسائل التحكم المروري والسلامة المرورية للتحويلات المؤقتة، وصيانة هذه التحويلات، وتكثيف العلامات الإرشادية والتحذيرية ومحددات السرعة، على أن يتم مراجعة توزيع الكثافات المرورية مع بداية أسبوع الغلق على الطرق البديلة.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

جاء ذلك بحضور نائب وزير النقل للنقل البري والمكلف بالإشراف على تطوير الطريق الدائري الإقليمي اللواء ماجد عبد الحميد، ومساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية اللواء عمرو البيلي، ومدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء أمجد أنور، ووكيل الإدارة العامة للمرور اللواء أمجد محفوظ، وعدد من أساتذة كليات الهندسة بجامعات عين شمس والقاهرة والزقازيق، وهم:

أستاذ الطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس، ونائب رئيس اللجنة الدائمة للكود المصري للطرق حسن مهدي.

أستاذ الطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس: خالد قنديل.

أستاذ الطرق، وكيل كلية الهندسة جامعة القاهرة، وعضو اللجنة الدائمة للكود المصري للطرق: حسن تحسين.

استشاري الطرق: عماد نبيل.

مدرس هندسة الطرق والمرور بجامعة الزقازيق: عبد الرحمن الباز.

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري: اللواء طارق عبد الجواد.

كما تم توجيه وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على كافة الطرق، خاصة من حيث السرعة والحمولة، حفاظًا على أرواح وأموال المواطنين.