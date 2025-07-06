عاجل: مسرح «لا سكالا» في إيطاليا يشترط ملابس لائقة لحضور عروضه

شكرا لاهتمامكم بخبر مسرح «لا سكالا» في إيطاليا يشترط ملابس لائقة لحضور عروضه والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - إدارة المسرح الأوبرالي العريق في ميلانو تمنع دخول الزوار بملابس غير لائقة، وتؤكد عدم استرداد ثمن التذكرة لمن يُمنع دخوله.

أعلن مسرح “لا سكالا” الشهير في مدينة ميلانو الإيطالية عن تشديد قواعد اللباس الخاصة بحضور عروضه الأوبرالية، موضحًا أنه لن يُسمح بدخول الزوار الذين يرتدون سراويل قصيرة (شورت) أو قمصانًا بلا أكمام (تيشرت)، وذلك في إطار السعي للحفاظ على “وقار المسرح” واحترام تقاليده العريقة.

وجاء في البيان المنشور على الموقع الرسمي للمسرح: “يُرجى من الجمهور ارتداء ملابس تليق بوقار المسرح، احترامًا للمكان وأفراد الجمهور الآخرين”، وأضاف أن “الأشخاص الذين لا يلتزمون بهذه القواعد لن يُسمح لهم بدخول القاعة، ولن يُعوَّض ثمن التذكرة”.

لا إلزام بالملابس الرسمية.. لكن بحدود

رغم هذه القواعد، أوضح موظفو “لا سكالا” أن المسرح لا يُلزم النساء بارتداء فساتين سهرة أو الرجال بارتداء ربطات عنق، مؤكدين أن التقاليد الثقافية المختلفة تُحترم، مثل ارتداء الكيمونو الياباني التقليدي مع الصنادل.

“لا سكالا”.. معلم ثقافي وسياحي بارز

يُعد مسرح “لا سكالا” من أبرز معالم مدينة ميلانو، إذ يتّسع لنحو ألفي مقعد، ويستقطب زوارًا من مختلف أنحاء العالم. ويُدرج ضمن جولات العديد من شركات السياحة، حيث تُقدَّم في رحلاتها عروضٌ تتضمن حضور حفلات الأوبرا في هذا الصرح الثقافي التاريخي.

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