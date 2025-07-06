عاجل: زوبيميندي يكشف عن طموحه في أرسنال

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أعرب النجم الإسباني مارتن زوبيميندي عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى أرسنال، مؤكدًا أنه يسعى ليكون على قدر تطلعات الجماهير والنادي، ومستعرضًا طموحاته الشخصية والجماعية في المرحلة المقبلة.

وقال زوبيميندي:”آمل أن أكون على قدر طموحات الجميع. هناك نماذج إسبانية في أرسنال قدّمت الكثير، وكان لها تأثير كبير على النادي وعلى الكرة الإسبانية بشكل عام.”

عن أهدافه مع الفريق اللندني، أوضح لاعب الوسط:”على المستوى الفردي، أريد أن أقدّم كل ما لدي في الملعب. أن أكون تنافسيًا وأُساعد الفريق بمهاراتي. أما على الجانب الجماعي، فهدفنا واضح: نريد الفوز بالألقاب، لأنها هي التي ترسم ملامح الموسم وتُحدد مساره.”