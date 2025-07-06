عاجل: وفاة الشيف الأسترالي بيتر راسل كلارك.. رائد برامج الطهو التلفزيونية

شكرا لاهتمامكم بخبر وفاة الشيف الأسترالي بيتر راسل كلارك.. رائد برامج الطهو التلفزيونية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - توفي الشيف الأسترالي بيتر راسل كلارك، أحد أبرز الوجوه التلفزيونية في عالم الطهو، عن 89 عامًا، متأثرًا بمضاعفات سكتة دماغية.

أعلنت عائلة الشيف والمؤلف والفنان الأسترالي بيتر راسل كلارك، عصر اليوم الأحد، وفاته يوم الخميس الماضي الموافق 4 يوليو/ تموز 2025، عن عمر ناهز 89 عامًا، بعد معاناة من مضاعفات سكتة دماغية.

ويُعد راسل كلارك من أوائل الطهاة الذين رسّخوا حضورهم على شاشات التلفزيون الأسترالي، وحقق شهرة واسعة خلال فترة الثمانينيات، خاصة عبر برنامجه الشهير للطهو “كَم آند جِت إت” الذي عُرض على قناة “إيه بي سي” الأسترالية، وبلغ عدد حلقاته نحو ألف حلقة، بحسب ما نقلته هيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) اليوم الأحد 6 يوليو/ تموز.

حضور تلفزيوني بارز ومكانة فنية متميزة

لم تقتصر مسيرة راسل كلارك على المطبخ فقط، بل امتدت إلى عالم الفنون التشكيلية، حيث عُرضت لوحاته في معارض فنية محلية ودولية على مدار أكثر من ستة عقود، ما جعله يحتل مكانة مميزة بين الطهاة والفنانين في أستراليا.

واستمر تأثيره في المشهد الثقافي الأسترالي من خلال مزجه بين الطهو والإبداع البصري، إذ كان يتمتع بشخصية محببة وحس فكاهي ترك أثرًا كبيرًا لدى المشاهدين.

تأكيد وفاته ومكانته في الذاكرة العامة

وقد أكدت عائلته نبأ الوفاة في بيان مقتضب، دون الخوض في تفاصيل إضافية، مكتفية بالإشارة إلى أن الوفاة وقعت يوم الخميس 4 يوليو/ تموز، نتيجة مضاعفات صحية.

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