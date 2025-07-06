عاجل: جدل متصاعد في إسبانيا بسبب موعد مباراة ريال مدريد الافتتاحية في الليغا!

عدن - ياسمين عبد العظيم - ( ريال مدريد يضغط على رابطة الليغا لتأجيل مباراته أمام أوساسونا في الجولة الأولى من الموسم المقبل، وسط رفض من رئيس الرابطة، خافيير تيباس.)

هاي كورة – تشهد الكرة الإسبانية أزمة جديدة قبل انطلاق موسم 2025/2026، بسبب إصرار رابطة الدوري الإسباني على إقامة مباراة ريال مدريد الافتتاحية في الليغا أمام أوساسونا يوم الثلاثاء 19 أغسطس، رغم مشاركة “الميرينغي” في نصف نهائي كأس العالم للأندية، وما يترتب على ذلك من ضغط بدني وزمني على اللاعبين.

بحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن رابطة اللاعبين المحترفين (AFE) دخلت على خط الأزمة، وتسعى بالتنسيق مع ريال مدريد للحصول على تأجيل رسمي للمباراة، في ظل عدم كفاية الفترة التحضيرية للفريق، وخرق اتفاق سابق يضمن للاعبين ثلاث أسابيع من الراحة ومثلها من التحضيرات قبل الموسم الجديد.

وكانت AFE قد تواصلت بالفعل مع قائدي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، داني كارفاخال وكوكي، للتعرف على موقف اللاعبين في حال تأهل أحد الفريقين إلى الأدوار النهائية من البطولة العالمية، وقد أكد كلاهما أن التأجيل هو الخيار الأفضل لحماية صحة اللاعبين وضمان جاهزيتهم.

رغم ذلك، لا تزال رابطة الليغا، برئاسة خافيير تيباس، متمسكة بموقفها، حيث صرّح الرئيس قائلًا: “الدوريات الأخرى لم تؤجل مبارياتها بسبب كأس العالم للأندية”، ملمّحًا إلى عدم نيته تغيير جدول المباريات.

من جانبها، أبدت AFE استياءها من إعلان الجدول بالتنسيق مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم دون الرجوع إليها، واعتبرت ذلك خرقًا للاتفاق المسبق القاضي بتأجيل الجولة الأولى لريال مدريد أو أتلتيكو مدريد في حال وصول أحدهما للمراحل النهائية من البطولة الدولية.

وتشير المصادر إلى أن ريال مدريد بدأ تحركات دبلوماسية بالتعاون مع الاتحاد الإسباني، للضغط على رابطة الدوري من أجل تأجيل المباراة، خصوصًا مع تصاعد التوتر بين مختلف الأطراف المعنية.

وفي ظل هذا التصعيد، تبقى الأنظار موجهة نحو لجنة المسابقات التي قد تتدخل لحسم الموقف، في وقت يزداد فيه القلق من تفاقم الأزمة قبل انطلاق الموسم.