عاجل: وزير النقل يوافق على تطوير 35 كم من الطرق بأسوان

عدن - ياسمين عبد العظيم - تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين وتأمين حركة سيرهم والحد من حوادث الطرق، ترأس محافظ أسوان اللواء الدكتور إسماعيل كمال، اجتماعًا لمراجعة ومتابعة إجراءات الأمان على الطرق السريعة، بحضور كل من نائب المحافظ المهندس عمرو لاشين، والسكرتير العام اللواء أيمن الشريف، والسكرتير العام المساعد اللواء ماهر هاشم، ومعاون المحافظ اللواء ياسر عبد الشافي، إلى جانب مسؤولي الجهات المختصة، وكذلك منسق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لمجلس الوزراء.

رفع كفاءة الطريق الصحراوي الغربي

وكشف محافظ أسوان أنه بناءً على اتصال أجراه مع نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل الفريق أول كامل الوزير، فقد تمت الموافقة على بدء أعمال تطوير ورفع كفاءة 25 كم من الطريق الصحراوي الغربي (أسوان/القاهرة)، وذلك في المسافة بين الكمين الغربي وحتى كوبري دراو الجديد أمام قرية بنبان.

وأكد المحافظ أن المشروع سيتطلب الالتزام بالتحويلات القانونية، ووضع العلامات الإرشادية والتحذيرية والإضاءة اللازمة أثناء التنفيذ، بالإضافة إلى تركيب مطبات صوتية في النقاط الساخنة على الطرق السريعة، وخاصة في منطقة الكرابلة بالطريق الصحراوي الغربي، والأعقاب بالطريق الزراعي الشرقي.

تطوير الطريق الزراعي الشرقي وطريق المطار

كما أشار محافظ أسوان إلى أن وزير النقل وافق أيضًا على بدء صيانة ورفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي (أسوان/القاهرة) في الوصلة الممتدة من مدخل مدينة أسوان وحتى كوبري أسوان المُلجم، بطول 10 كم، أمام قرى أبو الريش.

وأوضح أنه يتم كذلك التنسيق لإجراء الصيانة بطريق إدفو/مرسى علم، خصوصًا في الكيلو 60، بالتوازي مع المشروع الجاري تنفيذه في أول 10 كيلومترات من الطريق، بالإضافة إلى تطوير مسافة 8 كم من طريق المطار.

جهود للحد من حوادث الطرق والكشف عن المخدرات

شهد الاجتماع استعراضًا لجهود إدارة المرور في الكشف عن متعاطي المخدرات على الطرق السريعة والداخلية، بهدف الحد من الحوادث المرتبطة بالعامل البشري.

وأظهرت البيانات انخفاضًا ملحوظًا في نسب الحوادث خلال الـ6 أشهر الماضية، حيث تم الكشف على 4130 سائقًا، وتبين وجود 93 حالة إيجابية أثناء الحملات على الطرق السريعة.

كما تم الكشف على سائقي المركبات المدرسية، حيث تم اكتشاف 9 حالات إيجابية بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

تكثيف الحملات وتطبيق القانون

في سياق متصل، تم تكثيف حملات التوعية المرورية ضمن حملة “سلامتك أولًا”، إلى جانب حملات ضبط المخالفين لقانون المرور لتحقيق الردع العام.

وأسفرت الحملات عن ضبط: