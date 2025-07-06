عاجل: بودكاست «بصمة الأعمال».. نافذة الشارقة إلى مستثمري العالم

شكرا لاهتمامكم بخبر بودكاست «بصمة الأعمال».. نافذة الشارقة إلى مستثمري العالم والان مع التفاصيل



تواصل غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عبر مبادرتها النوعية بودكاست «بصمة الأعمال»، تسليط الضوء على المكانة الاستراتيجية التي تتمتع بها إمارة الشارقة كوجهة رائدة ومفضلة لإدارة الأعمال والاستثمار إقليمياً.

واستعرضت المبادرة، التي أُطلقت مطلع العام الجاري خلال المعرض الشارقة العقاري “إيكرس 2025″، قصص نجاح ملهمة لعدد من رواد الأعمال وقادة الشركات المحلية والدولية، الذين أكدوا من خلال سلسلة البودكاست أن بيئة الشارقة الداعمة كانت نقطة انطلاقهم نحو العالمية.

وعكست مبادرة “بصمة الأعمال” ما توليه غرفة الشارقة من اهتمام بالابتكار في تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال، حيث شكلت منصة حوارية متقدمة تتجاوز المألوف لتعريف المستثمرين بالفرص الاستراتيجية التي توفرها الإمارة في إطار استراتيجية الغرفة الرامية إلى الترويج للشارقة كوجهة رائدة للاستثمار والأعمال في المنطقة والعالم، إذ يشكل البودكاست منصة مثالية لتبادل الخبرات والأفكار، والتعرف على مرئيات ومقترحات مجتمع الأعمال وقادة الشركات ورواد القطاع الخاص، الأمر الذي يعزز الجهود المستمرة للغرفة في تيسير بيئة الأعمال وتوفير الدعم اللازم لتمكين الشركات من تحقيق النمو والابتكار.

وأكد محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، أن مبادرة بودكاست “بصمة الأعمال” جزء من استراتيجية الغرفة لترسيخ مكانة الشارقة كمركز عالمي للأعمال، مشيراً إلى أن قصص نجاح قادة ورواد الأعمال الذين انطلقوا من الشارقة شكلت مصدر إلهام وتحفيز للمستثمرين، وعكست ما تمتلكه الشارقة من بيئة أعمال متطورة ومثالية للنمو والانطلاق نحو العالمية، وذلك يجسد أهداف الغرفة التي تحرص على الاستمرار في دعم هذه المبادرة وغيرها من المبادرات النوعية الهادفة إلى التعريف بالفرص التي تزخر بها إمارة الشارقة لتبقى الخيار الأول للمستثمرين من كافة أنحاء العالم، ومنارة للنمو الاقتصادي المستدام في المنطقة، بما يعكس رؤية القيادة الحكيمة.

وأضاف محمد أحمد أمين العوضي أن الجدوى الحقيقية لمبادرة “بصمة الأعمال” تكمن في أنها لا تقدم نصائح نظرية بل تعرض قصصاً حقيقية وتجارب عملية لشركات نجحت انطلاقاً من الشارقة، وهذا ما يمنح رواد الأعمال والمستثمرين الآخرين خارطة طريق واقعية للنمو والتوسع، وفهماً أعمق للفرص المتاحة في قطاعات متنوعة، كما تسهم هذه التجارب الحية في بناء ثقة أكبر في بيئة الأعمال المحلية وقدرتها على دعم المشاريع لتصل إلى العالمية، فضلاً عن كونها مصدراً رئيسياً للإلهام لتحويل الشغف والأفكار إلى مشاريع ناجحة ومستدامة.

واستعرضت سلسلة “بصمة الأعمال” التي ضمت عدة حلقات بودكاست قصص نجاح عالمية انطلقت من الشارقة وشملت قطاعات حيوية من ضمنها القطاع العقاري والصناعي والتجاري، حيث أشار المشاركون في البودكاست إلى ان ما توفره الإمارة من بيئة عمل متكاملة تدعم الابتكار وتتيح الوصول السهل إلى الأسواق العالمية، بما يمكن المستثمرين في القطاعات الواعدة من تحقيق النمو الذي يفوق التوقعات.

وأسهمت حلقات “بصمة الأعمال” في تحقيق جوانب من الأهداف الاتصالية والاستراتيجية لغرفة تجارة وصناعة الشارقة التي أشارت إلى أن السلسلة ستواصل استضافة المزيد من رواد وقادة الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية، تأكيداً لحرص الغرفة على ترسيخ مكانة الشارقة كوجهة استثمارية رائدة على المستويين الإقليمي والعالمي.

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