أخبار اليمن : جرحى بنيران العدو السعودي في صعدة

جرحى بنيران العدو السعودي في صعدةأُصيب مواطنان ومهاجر أفريقي بنيران العدو السعودي في مديرية قطابر بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني أن مواطنين اثنين ومهاجرًا أفريقيًا أصيبوا بجروح إثر تعرضهما لنيران العدو السعودي في منطقة آل ثابت بمديرية قطابر.

وأشار المصدر إلى أن مواطناً استشهد يوم أمس بعد تعرضه لإطلاق نار من قبل قوات العدو السعودي في ذات المنطقة.

وأدان المصدر تعمد قوات العدو السعودي في استهداف المدنيين في القرى والمناطق الحدودية بشكل مستمر مرتكبة جرائم متعمدة خلفت العشرات من الشهداء والجرحى.

