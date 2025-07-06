عاجل: برعاية ممدوح عباس.. قصة طائرة حملت اسم شيكابالا في الساحل

عدن - ياسمين عبد العظيم - حلقت طائرة مروحية فوق سماء منتجع “مراسي” في الساحل الشمالي، تحمل لافتة كبيرة باسم قائد نادي الزمالك المعتزل محمود عبد الرازق “شيكابالا”.

وعلمت “تليجراف مصر” من مصادر خاصة أن الطائرة تعود لشركة رش زراعي مملوكة لعائلة القاضي، ويديرها حاليًا سعيد بدر القاضي، نجل رجل الأعمال الراحل بدر القاضي عضو مجلس النواب السابق.

برعاية ممدوح عباس

المفاجأة أن هذه اللفتة لم تكن من تنظيم جماهير نادي الزمالك كما تداول البعض، بل جاءت بمبادرة ودعم مباشر من ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، والذي طلب بنفسه من إدارة الشركة تنفيذ هذه اللافتة تكريمًا لـ شيكابالا عقب إعلان اعتزاله كرة القدم رسميًا.

طائرة تحمل اسم شيكابالا في سماء الساحل الشمالي

مسيرة شيكابالا

وتأتي هذه اللفتة الرمزية كنوع من التقدير لمسيرة شيكابالا الطويلة داخل القلعة البيضاء، ودوره المؤثر في تاريخ الفريق، سواء داخل الملعب أو كقائد ملهم للجماهير.

الطائرة ولافتتها لاقت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل، حيث عبّر الكثيرون من محبي النادي عن تقديرهم لهذه اللفتة، التي جمعت بين الوفاء والاحتراف في تكريم أحد رموز الكرة المصرية.

مسيرة حافلة بالأهداف والألقاب

وبدأ شيكابالا المعتزل كرة القدم قبل أيام، مسيرته مع الزمالك في 16 يناير 2003، حيث شارك لأول مرة في لقاء ذهاب دور الـ 16 من بطولة كأس مصر ضد غزل المحلة، وسجل حينها هدف الفوز الوحيد للفريق الأبيض.

إنجاز تاريخي على صعيد الألقاب

وحصد شيكابالا 18 لقبًا بقميص نادي الزمالك، مما جعله على عرش اللاعبين الأكثر تتويجًا بالبطولات مع القلعة البيضاء، وتشمل ألقابه:

الدوري المصري: 4 مرات

كأس مصر: 6 مرات

كأس السوبر الأفريقي: 3 مرات

كأس السوبر المصري: مرة واحدة

كأس الكونفدرالية: مرة واحدة

دوري أبطال أفريقيا: مرة واحدة

كأس العرب للأندية للأبطال

كأس السوبر المصري – السعودي

القيمة التسويقية

رغم تاريخه الطويل واسمه اللامع، بلغت القيمة التسويقية الحالية لشيكابالا، وفق آخر التقديرات، نحو 50 ألف يورو، نتيجة لعوامل السن وقلة المشاركة في المواسم الأخيرة.