عاجل: غلق كلي مؤقت لطريق الإقليمي من الإسكندرية الصحراوي حتى السويس الصحراوي

عدن - ياسمين عبد العظيم - تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، الفريق أول مهندس كامل الوزير، كافة القطاعات في المسافة من تقاطع الدائري الإقليمي مع طريق القاهرة–السويس الصحراوي حتى تقاطع الدائري الإقليمي مع طريق الإسكندرية الصحراوي، لبحث البدائل الممكنة لزيادة عوامل الأمان المروري أثناء أعمال الصيانة الجاري تنفيذها بهذه المسافة، ومتابعة تنفيذ البرامج الزمنية المضغوطة، والتوجيه بإنهاء كافة الأعمال وفقًا لهذه البرامج.

الدائري الإقليمي

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للحكومة المصرية بدراسة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، مع وضع البدائل المناسبة والآمنة، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين وضمان إنجاز الأعمال في أسرع وقت.

جاءت زيارة الطريق الدائري الإقليمي لدراسة التوجيهات الرئاسية بشأن إمكانية غلق الطريق في المناطق التي تشهد أعمال رفع الكفاءة والصيانة، حتى استكمال تنفيذ تلك الأعمال حفاظًا على أرواح المواطنين.

جاء ذلك بحضور نائب وزير النقل للنقل البري والمكلف بالإشراف على تطوير الطريق الدائري الإقليمي اللواء ماجد عبد الحميد، ومساعد وزير الداخلية لقطاع المرور والحماية المدنية اللواء عمرو البيلي، ومدير عام الإدارة العامة للمرور اللواء أمجد أنور، ووكيل الإدارة العامة للمرور اللواء أمجد محفوظ، وعدد من أساتذة كليات الهندسة بجامعات عين شمس والقاهرة والزقازيق، وهم:

أستاذ الطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس، ونائب رئيس اللجنة الدائمة للكود المصري للطرق حسن مهدي. أستاذ الطرق بكلية الهندسة جامعة عين شمس خالد قنديل. أستاذ الطرق، وكيل كلية الهندسة جامعة القاهرة، وعضو اللجنة الدائمة للكود المصري للطرق حسن تحسين. استشاري الطرق عماد نبيل. مدرس هندسة الطرق والمرور بجامعة الزقازيق عبد الرحمن الباز. رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري اللواء طارق عبد الجواد.

كما تم توجيه وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لفرض الانضباط والالتزام بالقانون على كافة الطرق، خاصة من حيث السرعة والحمولة، حفاظًا على أرواح وأموال المواطنين.