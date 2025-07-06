عاجل: تكريما لجوتا.. احتفال «سوداني» درامي من دوري ميسي (فيديو)

شكرا لاهتمامكم بخبر تكريما لجوتا.. احتفال «سوداني» درامي من دوري ميسي (فيديو) والان مع التفاصيل



حرص هاني مختار، لاعب وسط فريق ناشفيل الأمريكي، على تكريم النجم البرتغالي الراحل ديوغو جوتا، لاعب ليفربول الإنجليزي، بطريقة استثنائية.

وقاد هاني مختار، الألماني ذو الأصول السودانية، فريقه ناشفيل للفوز بنتيجة 1-0 على فيلادلفيا في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة التي جمعت بينهما في الدوري الأمريكي صباح الأحد.

وجاء ذلك رغم لعب فريق ناشفيل بـ10 لاعبين فقط منذ الدقيقة 63، قبل أن ينفذ مختار ركلة جزاء يسجل منها هدف الفوز في الدقيقة الـ11 من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وسارع اللاعب إلى إهداء هدفه القاتل لديوغو جوتا بعد وفاته المأساوية هذا الأسبوع، حيث جلس على الأرض واحتفل بتقليد الاحتفال الشهير من لعبة الفيديو الذي كان يقوم به النجم البرتغالي الراحل.

ولم يقتصر الأمر على مختار صاحب الهدف فقط، حيث انضم جميع زملائه في الفريق إلى هذا التكريم.

وكان جوتا لقي مصرعه مع شقيقه الأصغر أندريه سيلفا في حادث سيارة صباح الخميس عندما انفجر إطار سيارته اللامبورغيني، مما أدى إلى انقلابها على الطريق بالقرب من الحدود البرتغالية في شمال غربي إسبانيا، واشتعال النيران فيها.

وتأثر عالم كرة القدم بفقدان صاحب الـ28 عاما، حيث انهالت التعازي على مدار الأيام الأربعة الماضية.

اتفرج احتفال فريق ناشفيل على طريقة جوتا

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