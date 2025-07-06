عاجل: بايرن ميونخ تعامل بذكاء مع ملف ويليامز

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أثبت نادي بايرن ميونخ حُسن إدارته لملف التعاقد مع نيكو ويليامز، بعد أن قرر الانسحاب مبكرًا من سباق ضم الجناح الإسباني، بسبب مطالبه المالية المرتفعة وتعقيدات الصفقة.

وأكد المدير الرياضي للنادي البافاري، ماكس إيبرل، في تصريحات أدلى بها لشبكة “DAZN”، أن الإعلان عن تجديد عقد ويليامز مع أتلتيك بلباو حتى عام 2035 لم يؤثر على موقف بايرن، مشيرًا إلى أن النادي اتخذ قراره بالانسحاب فور علمه بالشروط المالية المطلوبة، والتي اعتبرها “غير معقولة”.

وقال إيبرل: “استفسرنا عن اللاعب بالفعل، لكن عندما اكتشفنا أن مجرد التفاوض معه يتطلب قبول راتب ضخم وشروطًا صعبة، قررنا الانسحاب دون تردد”.

وكان ويليامز قد ارتبط سابقًا بالانتقال إلى برشلونة، بل تشير التقارير إلى أنه توصّل لاتفاق مبدئي مع المدرب هانز فليك، إلا أن الصفقة تعثرت بسبب مطالب اللاعب ووكيله، وعلى رأسها الحصول على ضمانات للرحيل مجانًا في حال عدم تسجيله قبل نهاية أغسطس، وهو ما رفضه برشلونة خوفًا من خسارة 62 مليون يورو.

وكشفت تقارير ألمانية أن ويليامز طالب براتب سنوي يتراوح بين 15 و20 مليون يورو، وهو رقم رفضه بايرن.