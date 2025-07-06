عاجل: مستقبل مينغويزا معقد .. وبرشلونة يترقب عن كثب!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية أن مستقبل أوسكار مينغويزا مع نادي سيلتا فيغو أصبح غامضًا ومعقدًا، بعدما كان رحيله شبه مؤكد قبل أسابيع قليلة.

وكانت تقارير قد أشارت إلى اقترابه من الانتقال إلى أستون فيلا الإنجليزي، لكن حتى الآن لم تصل أي عروض رسمية للنادي الإسباني.

ومع بقاء شهرين على نهاية سوق الانتقالات، بدأت احتمالات بقائه مع سيلتا تزداد بشكل مفاجئ.

وبحسب التقرير، هناك 3 سيناريوهات مطروحة حاليًا:

1. تجديد عقده مع سيلتا فيغو الذي ينتهي في صيف 2026.

2. الرحيل هذا الصيف في حال وصول عرض مناسب.

3. الانتظار حتى يناير المقبل، حيث سيكون بإمكانه التفاوض مع أي نادٍ مجانًا إذا لم يُجدّد.

برشلونة، الذي يحتفظ بـ 50% من حقوق مينغويزا لاعبه السابق، يتابع الموقف عن قرب، تحسبًا لأي تطور يمنحه عائدًا ماليًا جيدًا من بيعه.

ومن المتوقع أن تتضح معالم مستقبل اللاعب خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، في ظل اهتمام من أندية عدة، ورغبة سيلتا في تجنب خسارته دون مقابل.