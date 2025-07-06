عاجل: موعد ومكان جنازة وعزاء والدة هبة عبد الغني

عدن - ياسمين عبد العظيم - نعت الفنانة هبة عبد الغني، والدتها هدى عبد المحسن عطوة، التي رحلت عن عالمنا في وقت سابق من اليوم الأحد.

وتقام صلاة الجنازة على والدة هبة عبد الغني، اليوم، في مسقط رأسها في قويسنا، فيما تستقبل العائلة العزاء يوم الثلاثاء المقبل في مسجد “الحامدية الشاذلية”.

وفاة والدة هبة عبد الغني

ونشرت هبة عبد الغني عبر حسابها على “فيسبوك”، صورة لوالدتها مع تعليق: “لا حول ولا قوة إالا بالله العلي العظيم، حبيبتي وأمي وبنتي وصاحبتي مشيت، رجاء الدعاء بواسع رحمته ومغفرته، ادعولها باستقبال المحبين أشهد الله أنها أحبته وأحبت رسوله، مع السلامة يا حبيبتي يا بهجة الدنيا”.

مرض والدة هبة عبد الغني

وفي وقت سابق، تعرضت والدة الفنانة هبة عبدالغني لوعكة صحية نقلت على إثرها لأحد المستشفيات، حسبما أعلنت ابنتها عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك”.

وكتبت هبة عبدالغني: “أرجوكم ادعوا لأمي، ربنا يلطف بيها ويرفع عنها الألم ويعفو عنها ويشفيها ويشفي كل مريض.. في أول ليلة جمعة في العام الهجري الجديد.. ربنا يشفي مرضانا جميعًا”.

وتابعت: “شكرًا لحضراتكم جميعًا ربنا يقبل دعواتكم، اللهم آمين.. أرجوكم افتكروها في صلاتكم.. بقالها يومين في العناية المركزة، حالتها معقدة بس رحمة ربنا أكبر من كل شيء، دعواتكم ربنا يعفو عنها ويودها بخير ويرفع عنها الألم، اللهم آمين”.

أحدث أعمال الفنانة هبة عبدالغني

وكان أحدث أعمال الفنانة هبة عبدالغني مسلسل “صلة رحم”، وتدور أحداثه حول الدكتور حسام طبيب التخدير، الذي تتعرض زوجته لحادث أليم الأمر الذي يتسبب في عدم قدرتها على الإنجاب لفقدانها الرحم، ثم يلجأ زوجها إلى فكرة تأجير الأرحام.