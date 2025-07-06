أخبار اليمن : الشوافي يكشف عن توقعاته للطقس حتى أغسطس

الشوافي يكشف عن توقعاته للطقس حتى أغسطسكشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي عن توقعاته لحالة الطقس في اليمن خلال الأيام القادمة حتى نهاية أغسطس المقبل.

وأوضح الفلكي الشوافي أن "توقعات الأمطار الموسمية القادمة خلال شهري يوليو وأغسطس 2025 والتي غالبا ما تكون ذروتها على مستوى اليمن في الثلث الأخير من يوليو والثلث الأول من أغسطس قد تكون هذا العام بحسب بيانات وخرائط نماذج الطقس فوق المعدل على بعض المناطق اليمنية خصوصا جنوب غرب اليمن".

وأشار الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، إلى "استمرار بعض الحالات الماطرة سواءً نشاط الأمطار المتفرقة خلال الفترة الحالية والتي معظمها على جنوب غرب اليمن".

وقال الفلكي اليمني إنه من "المتوقع توسع نسبي لنشاط الأمطار متفاوتة الشدة هذا الأسبوع خصوصاً من بعد منتصف الأسبوع ونهاية الأسبوع الجاري لتشمل مناطق أوسع من شمال غرب اليمن وبعض أجزاء من الهضاب الداخلية وأجزاء بسيطة من شرق اليمن".

وتوقع الشوافي "حالة ماطرة الأسبوع القادم وتوسع نطاق الهطول فيه بشكل ملحوظ (أكبر) ليشمل مناطق واسعة من شرق اليمن، مع توسع نطاق الهطول وسط وغرب اليمن بشكل أوسع من الأسبوع الجاري".

ودعا الفلكي الشوافي المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر خلال الأيام المقبلة والابتعاد عن مجاري السيول، وكذا متابعة نشرات الطقس.