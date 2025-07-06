أخبار اليمن : محافظة القدس تحذر من مخططات للاحتلال

محافظة القدس تحذر من مخططات للاحتلالأكدت محافظة القدس أن استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الدفع قدما نحو المصادقة على ما يعرف بمخطط "الخط البني" للقطار الخفيف في مدينة القدس المحتلة، هو مخطط يشكل مشروعا استيطانيا إحلاليا خطيرا، وامتدادا مباشرا لسياسات التهويد الممنهجة، وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على المدينة المحتلة.

وأضافت المحافظة في بيان اليوم، أن المخطط يهدف إلى تكريس الضم القسري للمدينة المحتلة إلى المنظومة الإدارية والتخطيطية الإسرائيلية، بما يتناقض بشكل صارخ مع أحكام القانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحذرت من أن هذا المخطط لا يندرج ضمن إطار تحسين البنية التحتية أو تقديم خدمات مدنية، بل إنه اعتداء صارخ ومنهجي على الأرض الفلسطينية وعلى الوجود الفلسطيني التاريخي في المدينة، ومحاولة لفرض وقائع أحادية الجانب بالقوة، خارج أي مسار تفاوضي، لتكريس خارطة المصالح الاستعمارية الإسرائيلية، خاصة في مدينة القدس، وذلك في سياق سعي الاحتلال لحسم قضايا الحل النهائي - وفي مقدمتها وضع القدس - باستخدام أدوات التخطيط والتنفيذ الميداني، بما يقوض بصورة منهجية أي فرصة لتحقيق سلام عادل وشامل، ويجهض حل الدولتين، ويمنع قيام دولة فلسطينية ذات سيادة مترابطة جغرافيا، على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.