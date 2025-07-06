عاجل: اتفرج أول سفينة سياحية لتربية الأسماك في الصين

شكرا لاهتمامكم بخبر اتفرج أول سفينة سياحية لتربية الأسماك في الصين والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - سفينة “باي إيريا لينغدينغ” تنطلق من سواحل قوانغدونغ وتجمع بين المزارع السمكية والتقنيات الحديثة والسياحة البيئية في آن واحد.

أعلنت الصين عن تشغيل أول سفينة في العالم ذاتية الدفع مخصصة لتربية الكائنات البحرية في أعماق البحار، والتي تم تصميمها لتدمج بين الوظائف البيئية والسياحية، في تجربة جديدة تهدف إلى تطوير قطاع الثروة السمكية بالاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة.

وذكرت صحيفة “غلوبال تايمز” الصينية أن السفينة تم إطلاقها على سواحل مدينة جيانغمن الواقعة في مقاطعة قوانغدونغ، جنوبي البلاد، وتُعد المشروع الأول من نوعه عالميًا من حيث دمج تربية الكائنات البحرية مع إمكانات السياحة البحرية البيئية.

تصميم متطور وموقع استراتيجي





تحمل السفينة اسم “باي إيريا لينغدينغ”، وهي مزوّدة بتقنيات حديثة تتيح تربية الأسماك في أعماق البحر ضمن بيئة آمنة ومحكومة. كما تتميز بتصميم هندسي مبتكر يجعلها مناسبة للإبحار المستمر وتشغيل نظم تربية بحرية متقدمة.

ووفقًا للتقارير، فإن المشروع يسعى لتحقيق توازن بين استغلال الموارد البحرية من جهة، والحفاظ على النظم البيئية من جهة أخرى، مع مراعاة تقليل التأثيرات السلبية الناتجة عن النشاط البشري البحري.

تكلفة المشروع والمستهدفات البيئية

بلغت تكلفة إنشاء السفينة نحو 260 مليون يوان صيني، وتستهدف الحكومة الصينية من خلال هذا النوع من المشاريع المبتكرة تعزيز إنتاج الثروة السمكية بطريقة مستدامة، إلى جانب تطوير السياحة البحرية البيئية كأحد محاور التنمية الساحلية.

وتعد “باي إيريا لينغدينغ” نقلة في استخدام التقنيات الملاحية والبيئية الحديثة، حيث تتيح عمليات الرصد الذكي والتحكم بدرجة الحرارة ونقاء المياه، إضافة إلى توفير بيئة مناسبة لنمو أنواع متعددة من الكائنات البحرية في أقفاص عائمة كبيرة.

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