عاجل: انطلاق فعاليات «قمة بريكس 2025» في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل

شكرا لاهتمامكم بخبر انطلاق فعاليات «قمة بريكس 2025» في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل والان مع التفاصيل



انطلقت فعاليات أعمال القمة الـ17 لمجموعة «بريكس» اليوم الأحد في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل وتستمر على مدار يومي 6 و7 يوليو/تموز الجاري.

والتقط رؤساء دول وحكومات دول مجموعة بريكس صورة عائلية.

ويناقش القادة والمسؤولون خلال قمة «بريكس» لعام 2025 في البرازيل، ملفات اقتصادية وسياسية، بينها تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتوسيع استخدام العملات المحلية، والتكامل في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة.

وتشهد القمة حضوراً موسعاً من الدول الشريكة، مما يضفي طابعاً خاصاً على الحدث.

وتأمل البرازيل في أن تؤكد أنها القوة الدبلوماسية الناشئة في الجنوب العالمي، إذ ترغب في استغلال القمة لدعم موضوع إصلاح شامل للحوكمة العالمية.

وفي حديثه مؤخراً في معهد التنمية الخارجية، قال وزير الخارجية البرازيلي السابق والسفير الحالي في لندن، أنطونيو باتريوتا، إن سياسة دونالد ترامب الخارجية “أمريكا أولاً” ستنقل النظام العالمي بعيداً عن الولايات المتحدة كقوة عظمى، نحو عالم متعدد الأقطاب، تتوزع فيه القوة بشكل أكثر توازناً.

وأضاف باتريوتا: “إن الولايات المتحدة، من خلال سياساتها، بما في ذلك التعريفات الجمركية والسيادة، تُسرّع الانتقال إلى التعددية القطبية بطرق مختلفة”، مرجحاً أن تتطور تحالفات جديدة من شأنها أن تتحدى التوزيع الحالي للقوة.

ومن المتوقع أن يناقش قادة بريكس خلال اجتماعهم اليوم الأحد في البرازيل، الرسوم الجمركية العشوائية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ إن بعض التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب استهدفت أعضاء بريكس -حتى أن ترامب هدد بفرض تعريفات بنسبة 100% أو 150% إذا حاولت الكتلة إطلاق عملة مشتركة أو تقويض مكانة الدولار بوصفه الاحتياطي الرئيسي العالمي.

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