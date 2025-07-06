عاجل: قبل 16 عاما.. استقبال تاريخي لكريستيانو رونالدو في ريال مدريد (فيديو)

شكرا لاهتمامكم بخبر قبل 16 عاما.. استقبال تاريخي لكريستيانو رونالدو في ريال مدريد (فيديو) والان مع التفاصيل



مرت 16 عاما على تقديم الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو كلاعب جديد لنادي ريال مدريد الإسباني، الذي صنع معه مجدا لن يُنسى.

كان يوم 6 يوليو/ تموز 2009 يومًا تاريخيًا لريال مدريد، حيث قدّم النادي الملكي صفقة كريستيانو رونالدو التاريخية، برفقة أوزيبيو وألفريدو دي ستيفانو، أمام أكثر من 80 ألف مشجع في ملعب “سانتياغو برنابيو”.

وتعاقد ريال مدريد آنذاك مع كريستيانو رونالدو قادما من صفوف مانشستر يونايتد، وبلغت تكلفة الصفقة 94 مليون يورو، لتكون الأغلى في العالم آنذاك.

وأثبت “الدون” بالفعل أنه كان يستحق هذا المبلغ، حيث لم يتوقف منذ تلك اللحظة عن تسجيل الأهداف، بعدما أحرز 451 هدفاً في 438 مباراة رسمية مع ريال مدريد (بمعدل أكثر من هدف واحد في المباراة الواحدة)، ليصبح الهداف التاريخي للميرينغي.

وإلى جانب ذلك، سجل رونالدو الأهداف في جميع المسابقات، بواقع 312 هدفاً في الدوري الإسباني، و105 أهداف في دوري أبطال أوروبا، و22 هدفا في كأس الملك، و6 أهداف في كأس العالم للأندية، و4 أهداف في كأس السوبر الإسباني، وهدفين في كأس السوبر الأوروبي، متفوقاً على جميع اللاعبين في تاريخ النادي.

وحظي كريستيانو رونالدو بسجل ألقاب مدهش وصل إلى 16 لقبًا، منها دوري أبطال أوروبا 4 مرات، والدوري الإسباني مرتان، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية (3 مرات)، وكأس السوبر الأوروبي (3)، وكأس الملك (2) وكأس السوبر الإسباني (2).

يُضاف إلى ذلك فوز النجم البرتغالي بعدد من الجوائز الفردية، حيث فاز بالكرة الذهبية (4 مرات)، وجائزة الحذاء الذهبي (3)، وجائزة الأفضل (2)، وجائزة أفضل لاعب في أوروبا (3) وجائزة البيتشيتشي (3).

وعلى مدار مواسمه التسعة بقميص ريال مدريد، حقق كريستيانو أرقاماً قياسية مذهلة بخلاف كونه أفضل هداف في تاريخ النادي، حيث ترك بصمات تاريخية أخرى خالدة حتى وقتنا هذا.

وتمكن صاحب الـ40 عاما من أن يصبح أفضل هداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا (سجل 105 أهداف في البطولة القارية مع ريال مدريد)، وصاحب أكبر عدد من المباريات بثلاثة أهداف أو أكثر في تاريخ الليغا (34) وأكبر عدد من الأهداف في موسمٍ واحد مع ريال مدريد (61 هدفاً).

إلى جانب ذلك، يمتلك المهاجم الأبيض الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسمٍ واحد في دوري أبطال أوروبا (17)، كما حاز جائزة البيتشيتشي لأفضل هدّاف في 6 مواسم في دوري أبطال أوروبا.

وفي 10 يوليو/تموز 2018، أسدل رونالدو الستار على مسيرته التاريخية مع ريال مدريد بانتقاله إلى يوفنتوس الإيطالي مقابل 117 مليون يورو.

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