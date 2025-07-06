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عاجل: ديكو يكشف عن الفارق بين ميسي وكريستيانو.. ويضع رونالدينيو في القمة

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  • عاجل: ديكو يكشف عن الفارق بين ميسي وكريستيانو.. ويضع رونالدينيو في القمة 1/2
  • عاجل: ديكو يكشف عن الفارق بين ميسي وكريستيانو.. ويضع رونالدينيو في القمة 2/2

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- تحدث ديكو، المدير الرياضي الحالي لنادي برشلونة، عن أبرز النجوم الذين زاملهم خلال مسيرته، مؤكدًا أن البرازيلي رونالدينيو هو الأفضل من بينهم.

وقال ديكو: “لقد لعبت إلى جانب النسخة الأولى من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وإذا كان عليّ أن أختار، فسأختار رونالدينيو، كان يتمتع بقدرة فنية مذهلة، وكان يفعل أشياء لا يفعلها أحد”.

وأضاف: “رونالدينيو كان الأفضل من حيث الموهبة الخالصة، أما ميسي فهو أكثر نجم متكامل لعبت معه، كريستيانو؟ ما يثير إعجابي فيه هو رغبته الدائمة في التطور، أتذكر أنه في بداياته لم يكن يسجل من الركلات الحرة، لكنه عمل على نفسه حتى أصبح مميزًا فيها”.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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