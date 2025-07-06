عاجل: إمام وخطيب ومدرس.. رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة الأوقاف 2025

عدن - ياسمين عبد العظيم - سلم رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المهندس حاتم نبيل، نتيجة مسابقة الأوقاف 2025 “إمام وخطيب ومدرس”، اليوم، إلى وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري.

جاء ذلك عقب الانتهاء من جميع أعمال الامتحانين الإلكتروني والشفوي والمراجعة الدقيقة للمتقدمين، طبقًا للمعايير المعلنة مسبقًا، حسبما أفاد البيان.

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة الأوقاف 2025 (إمام وخطيب ومدرس)

نتيجة مسابقة الأوقاف 2025

وأتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، الاستعلام عن نتيجة مسابقة الأوقاف 2025 (إمام وخطيب ومدرس) لشغل 1000 وظيفة إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف.

من جانبه أكد رئيس الجهاز أن مسابقة الأوقاف 2025، أُجريت بمنتهى الشفافية والنزاهة، عن طريق منظومة المسابقات المركزية الإلكترونية، التي تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين كافة المتسابقين، دون أي تدخل بشري في مراحل التقييم.

وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المهندس حاتم نبيل

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة الأوقاف 2025

وأشار إلى أن يُمكن للمتقدمين الحصول على رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة الأوقاف 2025، عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية، وللدخول عليه يرجى الضغط هنــــــــــا، واتباع الخطوات التالية:

اختيار أيقونة “الاستعلام”، الموجودة أعلى الصفحة.

إدخال الرقم القومي.

إدخال رقم التقديم.

الضغط على “استعلام”.

ستظهر النتيجة وبها جميع البيانات.

ومن جهته، ثمّن وزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري الجهد المبذول من قِبل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مشيدًا بالدقة والانضباط في إدارة المسابقة، ومؤكدًا أن نتائجها تمثل خطوة مهمة على طريق تجديد الخطاب الديني والعمل على دعم اركانه بالكفاءات المؤهلة علميًا ودعويًا.

يذكر أن هذه المسابقة تأتي ضمن سلسلة من المسابقات المركزية التي ينفذها الجهاز بالتعاون مع مختلف الوزارات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضمان كفاءة وشفافية التوظيف في الجهاز الإداري للدولة.