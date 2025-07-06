عاجل: رافينيا يقود الجيل الجديد .. وثقة كاملة من ديكو!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أشاد ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، بالدور الكبير الذي يلعبه الجناح البرازيلي رافينيا داخل الفريق، ليس فقط على المستوى الفني، بل أيضًا من حيث الشخصية القيادية والتأثير الإيجابي على اللاعبين الشباب.

وقال ديكو:”رافينيا يُقدم الكثير بشخصيته. أولًا، لأنه يُقاتل دائمًا. ثانيًا، لأنه يتمتع بشخصية تُساعد لامين وبيدري وجميع جيل الشباب في برشلونة.”

وأضاف:”رافينيا، مثل إنييغو وليفاندوفسكي نفسه، يُقدم أداءً رائعًا. يتمتع بشخصية تُساهم بشكل كبير. لهذا السبب جعلناه قائدًا للفريق، وهو يشعر بأنه قائد. لقد قدم موسمًا مذهلًا.”