أخبار اليمن : إعلان فتح طريق عقبة ثرة - مكيراس لودر

إعلان فتح طريق عقبة ثرة - مكيراس لودرافتتح محافظا أبين صالح الجنيدي والبيضاء عبدالله إدريس ومعهما مدير مديرية مكيراس ياسر جحلان، اليوم طريق عقبة ثرة مكيراس لودر أمام المسافرين.

وفي الافتتاح أكد محافظ البيضاء أنه تم إزالة مخلفات الحرب دعمًا لمبادرة فتح طريق "البيضاء - أبين"، ومساندة جهود فريق الراية البيضاء.

بدوره ثمن محافظ أبين، اهتمام القيادة الثورية والمجلس السياسي الأعلى بفتح الطرق، في مبادرات إنسانية لتخفيف معاناة المواطنين في ظل الظروف التي فرضها العدوان والحصار.

وأعرب عن الأمل في استجابة الطرف الآخر لهذه الخطوة التي تصب في خدمة المواطن الذي يتحمل كل الأعباء الناتجة عن إغلاق الطرق.

وكان مدير مديرية مكيراس جحلان، أشاد بدور القيادات العسكرية والمحلية ومشايخ قبائل مديريتي مكيراس ولودر في إنجاز هذه المهمة الإنسانية والخدمية لتسهيل تنقلات المواطنين وتخفيف المعاناة عن تجمعات سكانية واسعة.