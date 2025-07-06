عاجل: خدعة ماكدونالدز لعلاج الصداع النصفي «وهمية وخطيرة»

شكرا لاهتمامكم بخبر خدعة ماكدونالدز لعلاج الصداع النصفي «وهمية وخطيرة» والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - أثار اتجاه جديد على منصة “تيك توك” جدلا واسعا بين الأطباء بعد أن زعم عدد من المستخدمين أن وجبة ماكدونالدز تعالج الصداع النصفي.

الترند المعروف بـ”وجبة ماكدونالدز لعلاج الصداع”، حصد ملايين المشاهدات، خاصة بعد أن وصفت طبيبة الأعصاب الأمريكية الدكتورة جيسيكا لو الوجبة بمحتوياتها من “الكوكا الكبيرة والبطاطس المقلية”، بأنها علاج سحري، رغم عدم وجود دلائل طبية قاطعة على فعاليتها.

وأوضحت لو، التي تعاني من صداع نصفي مزمن، أن الكوكا تحتوي على مادة الكافيين التي تساعد في تقليص الأوعية الدموية وتخفيف الالتهاب، في حين توفر البطاطس الكربوهيدرات التي قد تُفيد المرضى الذين تُحفّز نوباتهم بفعل الجوع.

لكن هذا التفسير لم يُقنع خبراء الصحة الذين حذروا من مخاطر هذا “العلاج السريع”، مؤكدين أنه قد يمنح راحة مؤقتة فقط، لكنه قد يُفاقم المشكلة على المدى الطويل.

تحذيرات طبية متزايدة



قالت الدكتورة روپا بارمار، مديرة طبية في “ميدلاند هيلث”، إن الكافيين قد يكون فعالًا في بداية النوبة، إذ يعزز فعالية مسكنات مثل الإيبوبروفين ويُقلل من ضغط الدماغ، لكنه قد يتحول إلى محفّز للنوبات إذا تم تناوله بكميات مفرطة أو باستمرار.

كما أشار البروفيسور بيتر جودسبي، أستاذ علم الأعصاب في مركز كينغز للأبحاث السريرية، إلى أن الاعتماد على “ترندات الإنترنت” في العلاج قد يُعرض المرضى للخطر، مؤكدا أهمية التعرف على علامات الإنذار المبكر للصداع النصفي والتدخل السريع بالأدوية المناسبة.

وأضافت الدكتورة كاي كينيس، المتخصصة في علاج الصداع النصفي وعضو مؤسسة “ذا ميغرين ترست”، أن الوجبات السريعة تحتوي على مركبات مثل “التيرامين” المعروف بقدرته على تحفيز النوبات، محذرة من أن التكرار في اللجوء إلى مثل هذه الحلول قد يُضاعف الأعراض بدلا من علاجها.

تجارب حقيقية.. ولكن ليست دليلا علميا



بعض المرضى الذين يعانون من صداع نصفي مزمن أكدوا لـ “بي بي سي”، بأنهم جربوا “وصفة ماكدونالدز” ووجدوا فيها بعض الراحة المؤقتة، لكنها لم تكن علاجا نهائيا بأي حال.

وقال نيك كوك من أوكسفوردشاير، إنه يحمل “محفظة مليئة بالأدوية”، وإنه مستعد لتجربة أي شيء ليستمر في العمل، مضيفًا: “إذا شعرت بالنوبة قادمة وبدأت الرؤية تضعف، قد أتناول الكوكا والبطاطس، لكنها ليست بديلا للعلاج الحقيقي.”

أما كايلين ويبستر، التي تعاني من الصداع النصفي منذ الطفولة، فأشارت إلى أن الملح في البطاطس قد يكون له تأثير مؤقت، لكنها تؤكد أن الحقن الطبية مثل البوتوكس هي العلاج الوحيد الذي وفر لها راحة حقيقية.

ويعاني حوالي 10 ملايين شخص في المملكة المتحدة، وقرابة 39 مليونا في الولايات المتحدة من الصداع النصفي، وهو مرض عصبي معقد لا يُعالج بالمسكنات وحدها، ولا عبر وصفات منصات التواصل الاجتماعي.

وينصح الأطباء باتباع خطة علاجية تحت إشراف متخصصين، والحرص على تناول الأدوية مثل “التريبتان” في اللحظات الأولى من ظهور الأعراض، حيث أظهرت الدراسات أن هذا يزيد من فعالية العلاج ويقلل من حدة النوبة ومدتها.

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