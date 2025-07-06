عاجل: منها الاستحمام والراحة النفسية.. 7 نصائح لتقليل التعرق في الصيف

عدن - ياسمين عبد العظيم - مع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف، يصبح التعرق أمرًا مزعجًا لكثير من الناس، خاصةً في أوقات النهار أو أثناء الخروج من المنزل لفترات طويلة.

ورغم أن العرق وسيلة طبيعية للجسم لتنظيم حرارته، إلا أن زيادته قد تشعر البعض بعدم الراحة، سواء بسبب البلل أو الرائحة أو الانزعاج العام، حسب ما نشره موقع هيلث لاين.

إليك نصائح بسيطة يمكنك اتباعها يوميًا لتقليل التعرق قدر الإمكان:

الاستحمام اليومي

الاستحمام اليومي في فصل الصيف ضروري للحفاظ على النظافة الشخصية، فهو يساعد على إزالة العرق والزيوت المتراكمة، ويقلل من نمو البكتيريا، ما يحمي الجسم من الروائح الكريهة والالتهابات الجلدية، ويمنحك شعورًا دائمًا بالانتعاش.

اشرب الماء بانتظام

أهم الخطوات التي تساعد على تنظيم حرارة جسمك وتقليل التعرق هي شرب الماء، لذا لا تنتظر حتى تشعر بالعطش. ابدأ يومك بكوب ماء، وواصل الشرب على مدار اليوم، حيث كلما كان جسمك رطبًا، كلما قل احتياجه للتعرق الزائد.

اشرب الماء بانتظام

اختر الملابس المناسبة

الأقمشة الطبيعية مثل القطن والكتان تسمح للبشرة بالتنفس وتمتص العرق بشكل أفضل من الصناعي، ويفضل أن تكون الملابس فضفاضة وخفيفة، لأن الضيق يحبس الحرارة ويزيد التعرق.

ضع مضاد تعرق في الصباح والمساء

استخدام مضاد التعرق ليس فقط صباحًا، بل أيضًا قبل النوم، يساعد على تقليل العرق خلال اليوم التالي. المهم أن يكون الجلد جافًا تمامًا قبل وضعه لتجنب أي تهيّج.

اهتم براحتك النفسية

القلق والتوتر من أكبر المحفزات للتعرق، احرص على خذ لحظات من وقتك للتنفس بعمق، أو مارس تمارين الاسترخاء. حيث مجرد تهدئة الذهن يساعد الجسم كله على الهدوء.

خفف من الأكل الحار والكافيين

الأطعمة الحارة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين (مثل القهوة والشاي) ترفع حرارة الجسم وتزيد التعرق، وحاوِل تقليلها قدر الإمكان، خصوصًا في الأيام الحارة.

خفف من الكافيين

تخلّص من الروائح الناتجة عن العرق

التعرق نفسه ليس له رائحة، لكن تفاعله مع البكتيريا على الجلد هو ما يسبب الرائحة، وللحفاظ على انتعاش ملابسك، يمكنك رشّ قليل من بيكربونات الصوديوم (صودا الخبز) على المناطق المبللة بالعرق.