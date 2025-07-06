عاجل: ديكو يعلق على المنتخب المرشح للفوز بكأس العالم 2026

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – أعرب ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، عن رأيه بشأن المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم 2026، مؤكدًا أن المنتخب الإسباني هو الأوفر حظًا في الوقت الحالي نظرًا للتنظيم العالي والأداء المتوازن الذي يقدمه.

وقال ديكو :”إسبانيا هي الفريق الأكثر تنظيمًا حاليًا، وهي المرشحة الرئيسية للفوز بكأس العالم.”

وأضاف :”من بين المرشحين أيضًا، يجب دائمًا التفكير في الأرجنتين، خاصة مع وجود مدرب قوي مثل سكالوني. وبعد هذين المنتخبين الرئيسيين، أضع البرازيل، وفرنسا، والبرتغال، وألمانيا، التي لا تزال قيد البناء.”