عاجل: بعد خيبة أمل… بابلو توري يستعد لمغادرة برشلونة

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – يبدو أن مسيرة بابلو توري مع برشلونة قد وصلت إلى محطتها الأخيرة، حيث يستعد اللاعب الشاب للرحيل عن الفريق الكتالوني بعد ثلاث سنوات لم يتمكن خلالها من فرض نفسه كما كان متوقعًا.

وفقًا لصحيفة “آس” الإسبانية، فإن نادي مايوركا تفوق على أياكس الهولندي في سباق التعاقد مع اللاعب، وسيضم توري مقابل نحو خمسة ملايين يورو.

من المنتظر أن يوقع اللاعب على عقد يتيح لبرشلونة الاحتفاظ بنسبة 50% من أي صفقة بيع مستقبلية.

كان توري قد انضم إلى برشلونة في مارس 2022 قادمًا من راسينغ سانتاندير، مقابل مبلغ يقارب خمسة ملايين يورو بالإضافة إلى متغيرات، وسط آمال كبيرة بأن يصبح أحد أعمدة خط الوسط مستقبلاً.

لكن على الرغم من موهبته الفنية، لم ينجح اللاعب الدولي تحت 21 عامًا في كسب ثقة المدربين، سواء تشافي هيرنانديز أو خلفه هانز فليك.

خلال فترة إعارته إلى جيرونا، لم يتمكن توري أيضًا من إثبات نفسه، في ظل تألق ثلاثي خط الوسط إيفان مارتن وأليكس غارسيا ويانخيل هيريرا، ما دفع المدرب ميشيل إلى تقليص أدواره بشكل كبير.

يُغادر بابلو توري برشلونة بعد أن خاض 27 مباراة بقميصه وسجل خلالها خمسة أهداف، واشتهر بكراته الثابتة المميزة.

ورغم خيبة الأمل التي عبّر عنها في تصريحات صحفية مؤخرًا، إلا أنه يغادر بنية العودة أقوى في المستقبل.