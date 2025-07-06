عاجل: لن يجامل أحد.. ألونسو يربي الجميع في ريال مدريد وعلى رأسهم مبابي!

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة- أثبت تشابي ألونسو، مدرب ريال مدريد، أنه لا يعترف بالأسماء الكبيرة ولا يُجامل النجوم، في مشروعه الجديد مع الفريق الملكي، ففي الوقت الذي بدأ فيه المدرب الإسباني يعيد إحياء لاعبين كانوا خارج الحسابات مثل فران غارسيا وتشواميني وغولر، لم يتردد في فرض الانضباط التكتيكي على الجميع، بمن فيهم كيليان مبابي.

خلال مواجهة بوروسيا دورتموند، لم يتردّد ألونسو في توجيه صرخة واضحة إلى مبابي من الخط الجانبي: “كيليان، ابقَ خلف الكرة!”، بعدما لاحظ خروجه عن التمركز الدفاعي في لحظة ضغط.

صرخة تلخّص فلسفة المدرب: لا نجم فوق النظام، ولا لاعب أكبر من الخطة، حتى مبابي، الذي جلس على مقاعد البدلاء لعدم الجاهزية التامة، دخل وسجّل هدفًا رائعًا بمقصية، لكنه ظل مطالبًا بالانضباط الكامل.

ما يقوم به ألونسو لا يُعد فقط عملاً تكتيكيًا، بل مشروعًا تربويًا داخل غرفة الملابس، حيث عاد ريال مدريد إلى الانضباط والحماس بفضل شخصية المدرب الصارمة.