عاجل: عمرة بالتقسيط.. وزيرة التضامن تكشف التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، أن المؤسسة القومية لتيسير الحج استحوذت للمرة الأولى على شركة سياحة متخصصة عن طريق بنك ناصر الاجتماعي، وذلك بهدف تدشين برنامج خاص للعمرة تنظمه المؤسسة بشكل مباشر.

برامج العمرة

وأضافت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن الوزارة تعمل حاليًا على دراسة عدد من الآليات والتفاصيل الخاصة ببرامج العمرة، من بينها إمكانية إتاحة نظام التقسيط أمام الراغبين في أداء مناسك العمرة، وذلك في إطار التيسير على المواطنين.

المؤسسة القومية لتيسير الحج

وأوضحت مرسي أن الوزارة والمؤسسة القومية لتيسير الحج تدرسان حاليًا عدة مقترحات لتطوير الخدمات المقدمة، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل قريبًا فور الانتهاء من الدراسات.

وفيما يتعلق بالحج، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن إدخال نظام التقسيط على برامج الحج غير وارد في الوقت الحالي، نظرًا لارتباط الحج بضوابط مالية تقتضي سداد كامل قيمة البرنامج قبل السفر، وفقًا للوائح المنظمة.

رحلات العمرة

وفي وقت سابق، كشف عضو غرفة شركات السياحة، الدكتور مجدي صادق، موعد صدور الضوابط المنظمة لرحلات العمرة للموسم الجديد.

وأوضح صادق في تصريحات لـ”تليجراف مصر”، أن الضوابط موجودة حاليًا على مكتب وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، مضيفا أنه سيتم اعتمادها من قبل الوزير، وإصدارها خلال الأسبوع المقبل.

سعر البرنامج الاقتصادي للعمرة

وأشار إلى أن سعر البرنامج الاقتصادي للعمرة في الموسم الجديد سيبدأ من 45 ألف جنيه، مضيفا أن هذه الرحلة لمدة 15 يوم.

ولفت إلى أن ضوابط العمرة تعمل على تنظيم رحلات الحج من خلال شركات السياحة، وإيجاد “كوتة” بها حصص وأعداد محددة لشركات السياحة تعمل في مجال العمرة.