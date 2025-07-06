عاجل: وزارة الصناعة تدعو المصانع الوطنية إلى الإبلاغ عن أي زيادة غير مبررة في الواردات الأجنبية

عدن - ياسمين عبد العظيم - دعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية المصانع الوطنية إلى التفاعل مع خدمة “بلاغ منافسة غير عادلة”، والإبلاغ عن أي واردات يُشتبه بأنها تُلحق ضررًا بالمنافسة في السوق المحلي وفق التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية، أو تنطوي على ممارسات تجارية غير مشروعة، مثل الإغراق أو الزيادة المفاجئة في حجم الواردات التي تؤثر على القطاع الصناعي، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لضمان توفير بيئة صناعية عادلة ومستقرة وفق التزامات المملكة في منظمة التجارة العالمية.