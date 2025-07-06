عاجل: اما التجديد أو الطرد …! ريال مدريد يوجه الإنذار الأخير لفينيسيوس

عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يستعد لتوجيه إنذار أخير إلى النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، بشأن تجديد عقده المعلق.

وأفادت التقارير بأنه إذا أصرّ فينيسيوس على المطالبة براتب مرتفع مقابل تمديد عقده، الذي ينتهي في عام 2027، فقد يتخذ النادي الملكي قرارًا بعدم استمراره ضمن صفوف الفريق.

المصادر أشارت إلى أن إدارة ريال مدريد بدأت تفقد صبرها، وبالتالي قد يتلقى اللاعب البرازيلي إنذارًا، كما حدث سابقًا مع المدافع سيرجيو راموس، الذي غادر الفريق في عام 2021 بعد انتهاء صلاحية العرض المقدم له.