عاجل: 15 فرصة عمل جديدة في الأردن.. تفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - أعلن وزير العمل، محمد جبران، اليوم الأحد، توفير 15 فرصة عمل جديدة للشباب المصري في الأردن، وذلك في مجال الزراعة وتربية الدواجن، من خلال مزرعتين متخصصتين في الأردن.

وأوضح الوزير أن الفرص تشمل 10 وظائف على مهنة “مربي دواجن” بمزرعة الاتحاد للتنمية الزراعية والمسالخ، إلى جانب 5 فرص متنوعة بمزرعة شركة القدوة لتربية الدواجن، وهي؛ عامل أعلاف نهاري، وعامل أعلاف ليلي، وعامل جمع نافقة، وعامل تنزيل علف، وعامل غسيل مزارع.

وأشار الوزير إلى أن هذه الفرص تأتي في إطار جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للعمالة المصرية بالخارج، مؤكدًا أن الرواتب تتراوح بين 290 إلى 350 دينارًا أردنيًا حسب المهنة.

طريقة التقديم علي فرص العمل في الأردن

ودعا محمد جبران، جميع الراغبين في التقديم إلى سرعة التسجيل عبر رابط التوظيف من “هنا”، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد، ولمدة 5 أيام.

ومن جانبها، أكدت مدير الإدارة العامة للتشغيل، هبة أحمد، أن الشروط الأساسية للتقديم تتطلب أن يكون المتقدم لديه خبرة أو قدرة على العمل في الزراعة وتربية الدواجن، مشيرة إلى أن المقابلات ستُجرى قريبًا لاختيار المرشحين المناسبين.

الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء

زار وزير العمل محمد جبران، مقر الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وكان في استقباله المهندس محمد سامي سعد، وأعضاء من مجلس الإدارة.

يأتي لقاء “الوزير” في إطار التواصل المُستمر مع طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال، للتشاور في كافة الملفات ذات الاهتمام المُشترك.

وأكد وزير العمل، خلال اللقاء على أهمية تكثيف التعاون خلال الفترة المُقبلة في مجالات التدريب المهني على المهن التي يحتاجها هذا “القطاع”، والعمل على تطوير مهارات العاملين بقطاع التشييد والبناء، لإعدادهم لسوق العمل في الداخل والخارج، بالمستويات المهارية المطلوبة، وكذلك التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، وعمال التراحيل، وتقديم المزيد من الحماية والدعم لهم، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.