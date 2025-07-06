عاجل: رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2025 محافظة سوهاج

شكرا لاهتمامكم بخبر رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2025 محافظة سوهاج والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - اعتمد محافظ سوهاج، عبدالفتاح سراج، أعمال تنسيق الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية على المدارس الثانوية، ووضع قواعد قبول الطلاب المستجدين بمدارس الثانوي العام والفني للعام الدراسي المقبل 2025-2026.
تنسيق الثانوية العامة 2025-2026 بسوهاج
وجاء تنسيق الثانوية العامة 2025-2026 المرحلة الأولى بمجموع درجات قبول كحد أدنى بالمدارس العامة 240 درجة للطلاب دارسي اللغة الإنجليزية، و220 درجة كحد أدنى للطلاب دارسي اللغة الفرنسية بالشهادة الإعدادية.
وانتهت أعمال تنسيق الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية، ووضع قواعد قبول الطلاب المستجدين بمدارس الثانوي العام والفني للعام الدراسي المقبل.
نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج 2025
بلغت نسبة النجاح 64.39%، وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، محمد السيد، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 94 ألفًا و47 طالبًا وطالبة، حضر منهم الامتحانات 93 ألفًا تقريبًا، ونجح منهم 60 ألفًا و554 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 64.39%.
الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي 2025
ونستعرض الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي 2025 في السطور التالية:
- استمارة تقديم إلكترونية + 3 صور منها.
- استمارة النجاح في الشهادة الإعدادية 2024-2025 + 3 صور.
- عدد بطاقة صحية للطالب.
- إيصال سداد المصروفات الدراسية من البريد + 3 صور منه.
- عدد 4 صور حديثة للطالب مكتوب عليها في الخلف اسم الطالب.
- عدد 2 صور من بطاقة الأب والأم معًا مدون عليها رقم هاتف محمول.
- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة للطالب + 3 صور منها.
- طابع دعم تعليمي فئة 10 جنيهات و2 طابع نقابة مهن فئة 5 جنيهات.
- في حالة الطلاق يرفق صورة من حكم المحكمة بالولاية التعليمية.
- في حالة رحيل الأب يرفق 2 صورة من شهادة الوفـاة.