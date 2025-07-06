عاجل: رسميا.. تنسيق الثانوية العامة 2025 محافظة سوهاج

عدن - ياسمين عبد العظيم - اعتمد محافظ سوهاج، عبدالفتاح سراج، أعمال تنسيق الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية على المدارس الثانوية، ووضع قواعد قبول الطلاب المستجدين بمدارس الثانوي العام والفني للعام الدراسي المقبل 2025-2026.

تنسيق الثانوية العامة 2025-2026 بسوهاج

وجاء تنسيق الثانوية العامة 2025-2026 المرحلة الأولى بمجموع درجات قبول كحد أدنى بالمدارس العامة 240 درجة للطلاب دارسي اللغة الإنجليزية، و220 درجة كحد أدنى للطلاب دارسي اللغة الفرنسية بالشهادة الإعدادية.

وانتهت أعمال تنسيق الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية، ووضع قواعد قبول الطلاب المستجدين بمدارس الثانوي العام والفني للعام الدراسي المقبل.

نتيجة الشهادة الإعدادية سوهاج 2025

بلغت نسبة النجاح 64.39%، وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، محمد السيد، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 94 ألفًا و47 طالبًا وطالبة، حضر منهم الامتحانات 93 ألفًا تقريبًا، ونجح منهم 60 ألفًا و554 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 64.39%.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي 2025

ونستعرض الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي 2025 في السطور التالية: