عاجل: مارتن زوبيمندي.. لماذا دفع أرسنال أكثر من قيمة الشرط الجزائي لسوسيداد؟

شكرا لاهتمامكم بخبر مارتن زوبيمندي.. لماذا دفع أرسنال أكثر من قيمة الشرط الجزائي لسوسيداد؟ والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين عبد العظيم - حسم نادي أرسنال صفقة التعاقد مع مارتن زوبيمندي لاعب وسط ريال سوسيداد بشكل رسمي اليوم الأحد بعقد لخمس سنوات.

وظل مارتن زوبيمندي على مدار أعوام هدفاً لكبرى أندية أوروبا من أمثال برشلونة وليفربول ومانشستر سيتي إلى جانب أرسنال.

وبلغت قيمة الشرط الجزائي في عقد زوبيمندي مع ريال سوسيداد مبلغ 60 مليون يورو (ما يعادل 51 مليون جنيه استرليني).

إلا أن صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية كشفت في تقرير لها أن أرسنال سيدفع لسوسيداد مبلغ أكبر من قيمة الشرط الجزائي وتحديداً 65 مليون يورو (55 مليون استرليني).

وجاء المبلغ الإضافي المقدر بخمسة ملايين يورو إضافية بعد توصل إدارة الغانرز مع نظيرتها في سوسيداد على أن يتم دفع المبلغ على أكثر من قسط بدلاً من تحويله بشكل إجمالي مرة واحدة.

من هو مارتن زوبيمندي لاعب أرسنال الجديد؟

ولقب مارتن زوبيمندي بأنه “سيرجيو بوسكيتس الجديد” في إشارة لأسطورة وسط برشلونة السابق ونجم إنتر ميامي الأمريكي الحالي.

الصفقة الإسبانية باتت الثانية الكبرى للغانرز هذا الصيف بعد التعاقد مع مواطنه حارس المرمى كيبا أريزابالاغا من الغريم اللندني تشيلسي مقابل 5 ملايين استرليني قيمة الشرط الجزائي في عقده بعقد حتى 2032.

زوبيمندي كان أحد أعضاء المنتخب الإسباني المتوج بدوري أمم أوروبا 2023 ثم كأس أمم أوروبا 2024 بالإضافة إلى التتويج بفضية كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020 والمركز الثاني في دوري أمم أوروبا 2025.

وخلال مشواره مع ريال سوسيداد من 2018 إلى 2025، لم يحقق زوبيمندي إلا لقب وحيد وهو كأس ملك إسبانيا 2020.

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