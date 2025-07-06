أخبار اليمن : ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 52410

ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 52410
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، اليوم الأحد، إلى 57,410 شهداء و136,261 جريحاً منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في تقرير إحصائي يومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 80 شهيدا، و304 إصابات.
وأفادت بأن حصيلة الشهداء والإصابات منذ استئناف العدوان الصهيوني على القطاع في 18 مارس الماضي بلغت 6,860 شهيداً، و24,220 إصابة.
وذكرت أن إجمالي ما وصل للمستشفيات من شهداء لقمة العيش خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ 8 شهداء وأكثر من 40 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 751 شهيدا وأكثر من 4,931 إصابة، منذ بدء العمل بما يسمى "مراكز توزيع المساعدات" في27 مايو الماضي.
وأشارت إلى أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
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