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عاجل: حظوظ الأندية الأربعة في الفوز بلقب كاس العالم 2025

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عاجل: حظوظ الأندية الأربعة في الفوز بلقب كاس العالم 2025

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عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – حددت شبكة اوبتا حظوظ الاندية الاربعة التي بلغت الدور قبل النهائي لكاس العالم 2025 في الفوز بلقب البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الامريكية .

الدور قبل النهائي سيعرف مواجهة قوية تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي و ريال مدريد الاسباني ، و اخرى تجمع تشيلسي الانجليزي بفلومينينسي البرازيلي.

الحظوظ حسب ما حددتها الشبكة المختصة كانت كالتالي :

1- باريس سان جيرمان 39,33 %.

2- تشيلسي 33,27 % .

3- ريال مدريد 24,67 %.

4- فلومينينسي 02,72 %

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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