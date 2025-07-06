عاجل: حظوظ الأندية الأربعة في الفوز بلقب كاس العالم 2025

شكرا لاهتمامكم بخبر حظوظ الأندية الأربعة في الفوز بلقب كاس العالم 2025 والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين عبد العظيم - هاي كورة – حددت شبكة اوبتا حظوظ الاندية الاربعة التي بلغت الدور قبل النهائي لكاس العالم 2025 في الفوز بلقب البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الامريكية .
الدور قبل النهائي سيعرف مواجهة قوية تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي و ريال مدريد الاسباني ، و اخرى تجمع تشيلسي الانجليزي بفلومينينسي البرازيلي.
الحظوظ حسب ما حددتها الشبكة المختصة كانت كالتالي :
1- باريس سان جيرمان 39,33 %.
2- تشيلسي 33,27 % .
3- ريال مدريد 24,67 %.
4- فلومينينسي 02,72 %