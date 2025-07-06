عاجل: أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2025.. هل تحسمها الحكومة أم تؤجلها الانتخابات؟

شكرا لاهتمامكم بخبر أسعار شرائح الكهرباء الجديدة 2025.. هل تحسمها الحكومة أم تؤجلها الانتخابات؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبد العظيم - يبحث مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري، عدة سيناريوهات بشأن مستقبل أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد انتهاء العمل بالأسعار الحالية في 30 يونيو الماضي، وفقًا لما كشف عنه مصدر حكومي.

تكلفة إنتاج الكهرباء

وأوضح المصدر، أن هذا التوجه يأتي في ظل الضغوط المتزايدة على الموازنة العامة للدولة، وارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء، خاصة مع زيادة اعتماد البلاد على واردات الغاز الطبيعي المسال مرتفعة التكلفة.

وتحتاج وزارة الكهرباء حاليًا إلى نحو 135 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا لتشغيل محطات التوليد، في ظل ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة، حيث تستورد مصر وقودًا بأكثر من مليار دولار شهريًا لتلبية هذه الاحتياجات.

واردات الغاز الطبيعي

وفي هذا الإطار، أمّنت مصر حتى الآن 5 سفن عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وصلت منها 4 بالفعل، مع دراسة استقدام سفينة خامسة خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة استيراد ما بين 155 إلى 160 شحنة غاز مسال خلال عام 2025.

ويقدر الإنتاج الحالي بنحو 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا، بينما يبلغ الاستهلاك المحلي نحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميًا، ويرتفع هذا الطلب إلى 7 مليارات قدم مكعب يوميًا خلال أشهر الصيف، مع تصاعد احتياجات الكهرباء لتشغيل أجهزة التكييف.

السيناريوهات المطروحة

وأشار المصدر إلى أن السيناريوهات المطروحة تتضمن زيادة تدريجية في أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي، للفئات الأعلى استهلاكًا، مع بقاء الشرائح الدنيا دون تعديل أو زيادات طفيفة، لضمان عدم تحميل الأسر محدودة ومتوسطة الدخل أعباء إضافية في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة.

وأضاف المصدر أن من بين السيناريوهات أيضًا تأجيل تطبيق أي زيادات إلى سبتمبر المقبل، في محاولة لمنح المواطنين فترة أطول للتحمل، مع استمرار المراقبة الدقيقة للأوضاع الاقتصادية وأسعار الطاقة العالمية.

في سياق متصل، كشف مصدر بإحدى شركات توزيع الكهرباء، لـ”تليجراف مصر”، فضّل عدم ذكر اسمه، أن هناك مقترحين أمام الحكومة بشأن مصير أسعار شرائح الكهرباء، إذ أن المقترح الأول يتعلق بتأجيل زيادة الأسعار إلى ما بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، ونسبة تطبيق هذا المقترح ضعيفة، أما الثاني يتضمن زيادة أسعار الشرائح ما بين 15% و30% على الشرائح الأولى، بينما قد تصل إلى 45% للشريحة الأعلى استهلاكًا، التي تتجاوز 1000 كيلووات/ ساعة شهريًّا.

ولفت المصدر إلى أن فواتير استهلاك يونيو 2025، التي يتم تحصيلها بداية الشهر الحالي، لم تتضمن أي زيادة جديدة، حيث تم حساب الاستهلاك بناء على التعريفات التي تم إقرارها في أغسطس 2024، مرجحًا أن يتم البدء في تطبيق هذه الزيادة الجديدة على استهلاك سبتمبر المقبل، مع تحصيلها اعتبارا من أكتوبر 2025.

أسعار شرائح الكهرباء الحالية

ووفقًا لقرار جهاز مرفق الكهرباء فإن أسعار شرائح الكهرباء الحالية بالنسبة للاستهلاك المنزلي:

الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلو وات ترفع إلى 68 قرشًا بدلًا من 58 قرشًا.

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلو وات ترفع إلى 78 قرشًا بدلًا من 68 قرشًا.

الشريحة الثالثة: من 0 إلى 200 كيلو وات ترفع إلى 95 قرشًا بدلًا من 83 قرشًا.

الشريحة الرابعة: من 201 إلى 350 كيلو وات ترفع إلى 155 قرشًا بدلًا من 125 قرشًا.

الشريحة الخامسة: من 351 إلى 650 كيلو وات ترفع إلى 195 قرشًا بدلًا من 140 قرشًا.

الشريحة السادسة: من 0 إلى أقل من 1000 كيلو وات ترفع إلى 2.1 جنيه بدلًا من 140 قرشًا.

الشريحة السابعة: أكثر من 1000 كيلو وات ترفع إلى 2.3 جنيه بدلًا من 165 قرشًا.

أسعار الكهرباء للنشاط التجاري

الشريحة الأولى من 0 إلى 100 كيلو وات 85 قرشًا بدلًا من 65 قرشًا.

الشريحة الثانية من 101 إلى 250 كيلو وات زيادتها سجلت 168 قرشًا، بدلًا من 136 قرشًا.

الشريحة الثالثة من 251 إلى 600 كيلو وات زيادتها سجلت 220 قرشا، بدلًا من 150 قرشًا.

الشريحة الرابعة من 601 إلى 1000 كيلو وات 2.27 جنيه بدلًا من 165 قرشًا.

الشريحة الخامسة أكثر من ألف كيلو وات سجلت 2.33 جنيه، بدلًا من 180 قرشًا.

بالنسبة للنشاط الصناعي تم زيادة ومحاسبة سعر الكيلو وات ساعة إلى 2.33 جنيه بدلًا من 155 قرشًا.